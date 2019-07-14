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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦1/8

蔡總統結束海地行程 期待拓展雙方合作關係

最新更新：2019/07/14 13:46
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，並出席海地台灣商品展開幕典禮，蔡總統盼藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，也深化兩國的合作交流。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，並出席海地台灣商品展開幕典禮，蔡總統盼藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，也深化兩國的合作交流。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文正出訪加勒比海友邦，她今天結束海地行程後，透過臉書貼文指出，期待台灣與海地兩國持續以團結的力量，拓展雙方合作關係，一起為國際社會做出更多貢獻。

蔡總統在海地短暫停留4個半小時，接著前往第二站聖克里斯多福及尼維斯。

蔡總統透過臉書指出，頂著36度的艷陽，感謝摩依士總統（Jovenel Moise）伉儷親自來到機場接機，沿途也看到許多歡迎訪團的廣告看板，讓她深深感受到雙方情誼。

蔡總統說，她參加海地台灣商品展的開幕式，一共有包括能源、水電工程等17家台灣業者參與，展示相當優良的台灣技術產品。去年首次舉辦獲得熱烈的迴響，希望今年的活動，也能促進兩國企業的直接交流，持續加強彼此的經貿夥伴關係。

她說，在總統府，她和摩依士總統針對兩國共同關切事項，進行雙邊會談。她很高興，台灣在各領域的經驗，不論是基礎建設、農業、教育或醫療、經貿等領域，都可以跟海地分享，並且有更進一步的合作。

蔡總統提到，摩依士總統曾說，台灣和海地兩國的外交關係，是奠基於友誼及團結。「這次我們親自前來，更加深入了解台灣和海地合作情形，也期待兩國持續以團結的力量，拓展雙方合作關係，一起為國際社會，做出更多貢獻。」（編輯：鄭雪文）1080714

總統蔡英文訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海國在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海國在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（左2）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左3）伉儷上專機迎接，在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（左2）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左3）伉儷上專機迎接，在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
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