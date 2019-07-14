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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦2/9

蔡總統：與海地深入交流 創造更多合作

最新更新：2019/07/14 12:51
總統蔡英文（左）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左2）在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（左）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達海地共和國，海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左2）在機場以軍禮歡迎蔡總統一行。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日

（中央社記者溫貴香海地13日電）海地總統摩依士對規模高達一億美元的「強化電網計畫案」在國會遭擱置非常憂心，並表示台灣的發展模式讓他非常嚮往。總統蔡英文說，深刻體會摩依士對國家建設急切的心情，並允諾與海地深入交流，創造更多合作新進展。

總統率團訪問加勒比海友邦，第一站對海地進行國是訪問，兩國元首共同主持海地及台灣商品展開幕典禮、總統並與海地總統摩依士（Jovenel Moise）及海國官員進行雙邊會談。

摩依士在商品展開幕致詞表示，目前海地國家發展上面臨非常多的困難，而台灣的經濟發展是海地的典範；並說，海地強化電網計畫象徵兩國投資潛力，他要藉蔡總統訪問的機會，呼籲海國國會議員盡速通過這個計劃。

他說，這個計劃的成功將成為其他投資計畫的典範，台灣在許多方面都有海地需要的專長與能力，協助海地提升經濟；而兩國合作必須著重基礎建設，協助海地達成聯合國永續發展的目標。

他說，海地目前所發生的問題絕對不是兩國關係發展的障礙，台灣缺乏天然資源卻能達成驚人的經濟成長，「台灣的發展模式非常讓我嚮往」。

總統蔡英文（左4）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，出席海地台灣商品展開幕典禮，與海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左5）一同為展覽剪綵。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（左4）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，出席海地台灣商品展開幕典禮，與海地總統摩依士（Jovenel Moise）（左5）一同為展覽剪綵。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日

摩依士並說，兩國外交關係的成功就在經濟夥伴關係，兩國關係的新動能著重於台灣直接投資海地，尤其海地在國際地緣政治上享有非常重要的地位。

他期望蔡總統的訪問，是兩國外交關係新的里程碑，也相信台灣商品展是未來兩國投資蓬勃發展非常重要的關鍵。

總統在兩國元首雙邊會談除感謝海國提供高規格的禮遇和隆重的接待外，總統說，她深刻體會到摩依士對國家建設急切的心情，也希望海地可以有更穩定的社會與政治，讓經濟發展，身為海地一直以來堅實友邦的台灣，會持續跟海地合作，這次來訪後，她希望台灣和海地能夠持續深入交流，創造更多合作的新進展。

摩依士則說，海地與台灣正在進行許多重要的合作計畫，包括目前正在執行的稻種計畫、太陽能幫浦的資助計畫，以及「海地電網強化計畫」。期待未來能在各個領域加強合作，也期盼台灣能尋找其他國際夥伴共同協助海地發展。

晚間，總統出席海地總統府舉辦的晚宴。晚宴結束後，總統繼續進行第二站聖克里斯多福及尼維斯的國是訪問。（編輯：鄭雪文）1080714

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，並出席海地台灣商品展開幕典禮，蔡總統盼藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，也深化兩國的合作交流。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」當地時間13日下午抵達海地，並出席海地台灣商品展開幕典禮，蔡總統盼藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，也深化兩國的合作交流。中央社記者張新偉太子港攝　108年7月14日
地機族
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