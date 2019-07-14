抵海地訪問 總統：兩國推電網系統計畫創三贏

（中央社記者溫貴香海地13日電）總統蔡英文今天表示，台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目，這計畫創造三贏合作，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

總統結束過境紐約行程，經過將近4小時飛行抵達海地共和國太子港國際機場，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）伉儷登機迎接總統及訪問團成員，並於機場舉行歡迎儀式，隨後兩國元首出席「海地臺灣商品展開幕典禮」。這是蔡總統出訪邦交國的第一站。

總統致詞表示，台灣和海地長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人。為了持續加強兩國的經貿夥伴關係，去年11月，在海地首次舉辦了「台灣商品展」，獲得海地各界廣泛的迴響。今天，外交部及中華民國對外貿易發展協會再次邀集國內廠商，前來展示台灣的優良商品。

總統感謝在場台灣企業的支持，與政府共同努力，加強與友邦之間的交流合作。

總統提到，近兩年，台灣已經有宏遠及信源兩家大型企業，在海地投資成衣加工廠，為當地創造了許多就業機會。去年初，海地也成立了兩國建交以來的第一個商會組織「海地台灣商會」，台灣和海地的經貿關係是越來越密切。

總統期待藉由商展平台，促進雙邊貿易及產品拓銷，更希望能提供兩國工商企業一個直接交流的機會，增加台商來海地投資，促進海地的工商業發展，也深化兩國的合作交流。

總統並提及，台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目。藉由今天這個場合，她也將和摩依士總統一起了解計畫的執行情形。

總統指出，能源建設是基礎建設的關鍵，摩依士總統從上任以來，把提升全國供電列為優先施政計畫。她很佩服摩依士總統的遠見，也很高興台灣可以參與海地國家發展的過程。

總統提到，這個計畫創造三贏的合作，將先透過台灣民間銀行提供商業型貸款，再由台灣海外工程公司統合台灣電力專家及海地施工團隊，一起來執行。

總統說，除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商能夠參加計畫拓展海外商機，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

總統進一步說明，這當中包括興建高壓和區域微型電網，以及興建和整建變電所，等到海地國會審議通過後就可以動工。相信完工之後，將為海地人民帶來更好的生活，也象徵兩國的合作，邁向另一個新里程碑。

最後，總統說，台灣和海地都走在追求進步發展的道路上，希望未來透過更多合作交流，讓兩國一起努力，帶動彼此的進步發展，持續創下新里程碑。

隨後，總統與摩依士總統共同為商品展開幕典禮剪綵。兩國元首也進入商品展場，共同聽取海外工程公司（OECC）簡介電網計畫，並至台灣形象展品區參觀。總統及訪問團在海地停留4個半小時，接著將前往聖克里斯多福及尼維斯訪問。（編輯：周永捷）1080714