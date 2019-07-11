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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦1/7

蔡總統出訪友邦 強調共享自由開放價值

最新更新：2019/07/11 13:36
總統蔡英文（右）11日中午啟程出訪加勒比海友邦，她在桃園國際機場發表談話表示，將共享台灣自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月11日
總統蔡英文（右）11日中午啟程出訪加勒比海友邦，她在桃園國際機場發表談話表示，將共享台灣自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月11日

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）總統蔡英文今天出訪加勒比海友邦，她表示，將共享台灣自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。

總統蔡英文中午啟程訪問加勒比海友邦，展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，將過境美國的紐約與丹佛兩地。

總統在桃園國際機場發表談話表示：「這次定名為自由民主永續之旅。自由民主永續是我們想讓全世界好朋友分享的台灣價值，帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。」

總統說，這次出訪將會向世界傳達3個台灣的主張，第一、台灣會與世界各國共享自由開放的價值。「我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，也期待在出訪時，為台灣尋找更大的空間。」

總統說，第二、台灣會堅定的守護民主制度。「我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透；這些挑戰，也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制制度的穩固。」

第三、台灣會以永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作，並與友邦之間，長期在農業、醫療教育等領域進行合作。

她也談到，最近這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫。「我們會依循聯合國的永續發展目標，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。」

總統說，「廣大的世界就在我們的眼前」，這一次出訪，會透過社群媒體把台灣在國際舞台上的成就，以及大家拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。（編輯：方沛清）1080711

總統蔡英文11日到22日展開自由民主永續之旅出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，過境美國。（中央社製圖）
總統蔡英文11日到22日展開自由民主永續之旅出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，過境美國。（中央社製圖）
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總統蔡英文（前右）11日中午啟程展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，將過境美國的紐約與丹佛兩地。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月11日
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