總統訪加勒比海友邦過境美國 發言部隊重兵出擊

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天啟程訪問加勒比海友邦，隨團發言部隊陣容堅強，過境美國期間僑界溝通由總統府秘書長陳菊與立法院副院長蔡其昌領軍。蔡其昌表示，將向僑界說明國會改革成果，僑界可透過手機APP觀看國會議事直播。

總統今天展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，將過境美國的紐約與丹佛兩地。過境美國期間傳出將與友台的美國聯邦參議員外交委員會亞太小組主席賈德納與友台國會議員會面，回程過境丹福將與隨團記者茶敘說明此行成果。

總統這次出訪加勒比海友邦，發言陣容堅強，總統團的發言群包括民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委羅致政、趙天麟、總統府發言人黃重諺、林鶴明、張惇涵；總統府秘書長團則由身兼立法院世界台商之友會長的立法院副院長蔡其昌隨團壓陣。

黨政人士表示，蔡其昌、羅致政、趙天麟曾是蔡總統在民進黨主席任內擔任重要的發言職務，黃重諺則是跟隨蔡總統一路從黨主席到執政的核心幕僚加上新生代的林鶴明與張惇涵，結合中生代與新生代「發言部隊」隨著總統、陳菊出征。

黨政人士說，總統指派陳菊、蔡其昌分別代表行政與立法部門過境美國紐約與僑界展開對話、溝通，19日總統團與秘書長團在丹佛會合。值得注意的是，此行堪稱發言人重兵出擊，顯示除了說明行政與國會推動改革成果外，對於防制假消息、傳遞正確訊息，府院黨全體總動員，向假消息開戰從國內到國外友邦。

蔡其昌表示，隨同陳菊留在美國，主要是向僑界說明執政後推動開放國會、議事公開透明，僑界可以同步掌握國會開會現況。總統拉高層級由他與陳菊分別代表立法與行政部門與僑界溝通，顯示總統對僑界的重視。

有關總統府對於過境美國紐約、丹佛的行程相當低調，蔡其昌說，蔡總統在國際上交朋友一向低調，不希望造成朋友困擾。

總統首站訪問海地，將與海地總統摩伊士共同參觀海地台灣商品展，兩國元首雙邊會議後，不在海地過夜，啟程訪問第二站聖克里斯多福及尼維斯，參觀Timothy Hill兩洋交界點、海岸景觀公園動土典禮、渡輪船難紀念碑獻花，見證簽署兩國技職教育及職業訓練合作協定等。

第三站訪問聖文森，總統將會晤該國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves），見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。

第四站轉往聖露西亞，將會晤總理查士納（Allen Chastanet）、總督史納克（Emmanuel Neville Cenac），也將到國會發表演說，並視察香蕉出口集貨中心作業、出席聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮及國士壘人力資源發展中心落成典禮，且與台灣在當地的技術團團員眷座談。

結束4友邦的訪問後，蔡總統將於台北時間20日下午抵達過境城市丹佛，並計畫在21日上午與隨行媒體茶敘，說明出訪成果。在丹佛停留2晚後，啟程返台，預計台北時間22日午後返抵台灣。（編輯：林淑媛）1080711