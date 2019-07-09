總統出訪8大伴手禮亮相 行銷台灣元素藝術創作

總統府9日召開自由民主永續之旅贈禮說明記者會，圖為致贈聖克里斯多福及尼維斯總督席頓的禮品，由安達窯製作的「描金彩繪水滴瓶－台灣黑熊」；盼藉由台灣黑熊之美，向席頓分享永續發展及尊重生命之美的重要。中央社記者張皓安攝 108年7月9日

（中央社記者溫貴香台北9日）總統蔡英文11日將啟程訪問加勒比海友邦，總統府今天公布致贈友邦元首等的8項贈禮，分別象徵台灣原創元素的水牛、獼猴、黑熊還有原住民族「排灣族的盾牌勇士」，更有「菩提心」象徵與友邦心手相連為世界做出貢獻。

總統府公共事務室主任張文蘭上午召開記者會表示，總統蔡英文將於7月11日到22日率團出訪加勒比海友邦，出訪致贈給友邦元首的8樣贈禮首次公開亮相，並邀請兩位創作者到場說明創作理念。

訪問聖克里斯多福及尼維斯部分，致贈總督席頓（Sir Tapley Seaton）由安達窯創作的「描金彩繪水滴瓶-台灣黑熊」，希望藉由台灣黑熊之美，分享永續發展及尊重生命之美的重要。

致贈聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯「菩提心」，創作者盧關中表示，很高興總統府與外交部讓台灣默默耕耘的創作者有機會站上這個舞台，這件作品他花了3個月時間製作，大紅顏色代表台灣人民的熱情、良善的心，菩提心這個名稱原本帶有宗教含意，菩提葉如同台灣番薯島的意象，支脈相連象徵台灣人民就像一個生命共同體，也象徵與友邦心手相連，為世界、人類做出更好貢獻。

致贈該國外交部長兼任行政首長布蘭特利（Mark Brantley）是璞瓦麓工作室創作的「排灣族-盾牌勇士」，象徵守護尼維斯島，也藉此共同守護兩國堅定的情誼。

致贈聖露西亞總理查士納的禮品是由李國欽創作「昂首闊步-台灣水牛」，李國欽說，台灣水牛代表台灣人勤奮的精神、知足常樂，而他所詮釋的台灣水牛與前輩詮釋的台灣水牛不同之處在於，以前的台灣水牛吃苦耐勞、非常勞累的生活，而他詮釋的水牛則是昂首闊步、勇敢追逐理想，世界是快樂的、生活也是快樂的，希望藉此與友邦一起邁開大步向前走。

訪問海地部分，將致贈總統摩依士由伊誕‧巴瓦瓦隆所製作的「紋砌刻畫－綻放」。透過植物的葉脈及圓形的紋絡傳遞人與大自然的連結，呼應摩依士總統過去身為農企業家，上任後努力推動農業永續，讓國家繁榮發展。

訪問聖文森部分，將致贈總督柏朗泰爵士（Sir Frederick Ballantyne）由安達窯出產的「描金彩繪水滴瓶－台灣獼猴」，藉由台灣獼猴精靈活現的樣貌，向柏朗泰爵士分享台灣生物的多樣性。

致贈聖文森總理龔薩福（Dr.the Hon.Ralph Gonsalves）「紋砌刻畫-大地」，期盼傳達人類與大地共存，以及台灣與聖文森兩國共同為永續、共生及共好，維護兩國的情誼 。

訪問聖露西亞部分，致贈總督史納克「手護」，是1300精瓷出產的作品，「手護」觀似立起來的手掌，正如同史納克總督守護著聖露西亞。本年度為聖露西亞獨立40週年，期盼以此作品共同守護兩國的友誼。（編輯：張均懋）1080709

總統府9日召開自由民主永續之旅贈禮說明記者會，圖為致贈聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯的禮品「菩提心」；綠色的樹葉象徵番薯葉落地生根，以及台灣人民的生命力像番薯一樣堅韌，主色紅黃綠，與聖國的國旗主色相同，祈祝友邦國運昌。中央社記者張皓安攝 108年7月9日

總統府9日召開自由民主永續之旅贈禮說明記者會，圖為致贈聖文森總督柏朗泰的禮品，由安達窯製作的「描金彩繪水滴瓶－台灣獼猴」；盼藉由台灣獼猴精靈活現的樣貌，向柏朗泰分享我國生物之多樣性。中央社記者張皓安攝 108年7月9日

總統府9日召開自由民主永續之旅贈禮說明記者會，圖為致贈海地總統摩依士的禮品，由排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆創作的「紋砌刻畫－綻放」；透過植物的葉脈及圓形的紋絡傳遞人與大自然的連結，呼應摩依士過去身為農企業家，在上任後努力推動農業永續，讓國家繁榮發展。中央社記者張皓安攝 108年7月9日