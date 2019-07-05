出訪友邦總統陳菊兵分兩路 凝聚守護台灣力量

總統府秘書長陳菊（右）將陪同蔡總統出訪友邦，兩人過境美國期間兵分兩路，最後於19日在美國丹佛會合。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統府秘書長陳菊即將陪同蔡英文總統出訪友邦，兩人在過境美國期間將兵分兩路，最後於19日在美國丹佛會合。民進黨立委劉世芳今天表示，陳菊此行的任務在於整合僑界，希望形成共同守護台灣的力量。

蔡總統將於11日到22日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜。美聯社日前報導，蔡總統此行將過境美國的紐約與丹佛。

陳菊將隨同總統出訪，但去程過境美國兩晚後，總統與陳菊將兵分兩路。黨政人士表示，總統將繼續前往加勒比海友邦訪問，由民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、曾任民進黨國際事務部主任的立委羅致政，以及曾任民進黨中國事務部主任的立委趙天麟陪同，形成對外溝通「金三角」。

總統蔡英文11日到22日將展開自由民主永續之旅出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，過境美國。（中央社製圖）

該人士說，陳菊則會留在美國，由立法院副院長蔡其昌、客家籍民進黨立委鍾孔炤陪同，赴各城市展開民主人權開講，傳遞施政正確訊息，也讓僑胞們了解政府做了那些改革與改革過程所遭遇的困境，期待能夠整合僑界力量，形成台派守護台灣的關鍵。

民進黨立委劉世芳表示，陳菊此行的目的，要整合「老獨」與「新獨」，老獨就是海外台僑們，新獨就是年輕人主張台灣獨立，例如支持時代力量這群年輕人，若老獨不支持民進黨，新獨也不支持民進黨，台灣民主運動歷程中，民進黨作為台灣民主運動的嫡系，有責任站出來將老獨與新獨做一個比較好的整合。

她形容陳菊是「老驥伏櫪、志在千里」，要到美國各城市跑，把這些長期支持台灣的老獨找出來。劉世芳說，陳菊要做為老獨與天然獨之間的溝通，試圖讓老獨知道天然獨想法是什麼。

劉世芳說，天然獨的想法與老獨不一樣，不能只談「台灣一定要獨立」這麼簡約的論述，台灣本來就獨立，名字叫做中華民國，問題癥結在於國際上是否被承認，陳菊要闡述蔡總統的「維持現狀」是「維持台灣主權獨立的現狀」。

劉世芳說，中國快速崛起，隨著經濟力量的擴張，政治力量幾乎無孔不入。她分析，以香港反送中而言，香港這麼多人站出來，不單是反對送中條例而已，而是中國企圖用「粵港澳大灣區計畫」，整合香港、澳門，與中國廣東9大城市，並為此興建橋樑、跨境子彈鐵路，讓香港內部繁榮派的中產階級如銀行家、金融業、知識分子等階層非常反對。

她進一步表示，因為香港「東方之珠」這樣的國際地位，中國想要取代，如果香港與中國其他城市連法治也都一樣，香港就沒意義了，中國已經囂張到稱香港的繁榮是因為中國到香港消費，對香港人而言，何其諷刺。

「香港的國際地位，若可以被中國以狸貓換太子的方式換掉，那台灣呢？」劉世芳說，台灣與中國僅一海之隔，但內部的滲透力量包括統促黨、愛國同心會、連國民黨都被滲透到只剩下外殼，「國民黨哪一個人真正反一國兩制、只是反民進黨而已。」

在如此內外交迫的國際局勢下，劉世芳表示，台灣只能與同屬民主陣容的美國站在一起，如果台灣內部不能合作，只會讓外人看不起。陳菊會向僑界說明，台灣的處境不是外界所想像，認為民進黨已經完全執政、趕快宣布台灣獨立，「絕不是那麼簡單」。（編輯：趙蔚蘭/王思捷）1080705