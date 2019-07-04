出訪過境美國 總統：感受到美方誠意相待的用心

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天表示，這幾年過境美國都可以感受到美國誠意相待的用心；外傳這次總統出訪將過境紐約，被問到對紐約的印象，總統說，她在康乃爾念書，對紐約並不陌生。

「范琪斐ㄉ寰宇漫遊」節目晚間播出總統訪問內容，對於總統即將出訪，美方接待的層級，總統說，美國在地議員、在地台僑領袖、甚至智庫代表都會接觸。

主持人要求以給星等方式評論台美關係可以給幾顆星，總統表示，倒不如說是一個誠意相待的心，這幾年過境美國都可以感受到美方的誠意，包括能夠溝通或見面的對象，確實也反映出台美關係在改善與加溫當中。

總統表示，在中國壓力底下台灣仍然守得住民主自由，就表示這個區域的其他民主國家或比較小的國家也會守得住，台灣愈來愈像一個標竿，因此美國也十分關注台灣。

主持人表示，台灣是否是美中兩個大國之間的棋子，蔡總統說，「我們不僅是海峽兩岸的一方，更是一個區域和平穩定的貢獻者」，不要太小看自己台灣是一個自由成熟的經濟體，對很多國家而言是很好典範，為什麼要擔心自己變成棋子。

至於如何處理與中國的關係，總統表示，一方面我們不挑釁，不要讓中國有誤判，也要對國際社會講清楚，台灣堅定守護民主自由與主權，中國的文攻武嚇不會改變台灣人的意志。

2020年總統大選拚經濟成為話題，主持人問蔡總統，民主與荷包是否只能擇一，總統反問「如果沒有民主自由，荷包守得住嗎？」任何經濟體發展到一個程度，一定會面臨公平正義、環境保護、利益分配等問題，需要有民主機制解決社會所產生的衝突，如果沒有民主自由，社會衝突無法解決，經濟發展一定會被拖住。

蔡總統11日到22日將展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯，往返行程將過境美國4晚。

外傳蔡總統此行將過境美國的紐約與丹佛。不過，總統並未正面回覆，但被問到對紐約的經驗，總統說，她在紐約待過，念康乃爾大學，唸完書後，還是會經常性到紐約看看走走，紐約對她而言，並不陌生。

另外，總統表示，這次訪問海地，台灣在當地有一個商品展，她與海地總統會一起主持開幕。（編輯：林孟汝）1080704