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中共批評蔡總統將過境美國 陸委會：絕不屈服

最新更新：2019/07/01 21:56

（中央社台北1日電）總統蔡英文11日起將出訪4友邦並過境美國4晚，中國外交部今天對此如往常表示堅決反對。陸委會表示，中共蠻橫限縮中華民國生存空間，政府絕不會在壓力下屈服。

蔡總統11日到22日將出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，往返行程一共將過境美國4晚。

陸委會晚上以書面方式表示，「中華民國台灣與邦交國維繫邦誼及與各方開展正常的交流互動，是我們的權利，也是台灣人民一致的期待」。總統此行過境美國的相關規劃，正與美方依據安全、尊嚴、便利、舒適的原則協調中。

中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上被問到，這趟可能是蔡總統「在美停留時間最長」的一次出訪時表示，中國一貫堅決反對美台之間的官方往來，已就有關問題向美方表達關切，提出嚴正交涉。

耿爽說，中國方面敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不允許蔡英文「過境」，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

對於中國外交部的說法，陸委會表示，中共不願面對中華民國存在的事實，長期在國際間操作其片面主張的「一中原則」，蠻橫限縮中華民國台灣生存空間的行徑，絲毫無法改變台灣走向世界的決心。

陸委會說，政府絕不會在壓力下屈服，將積極維護邦誼，加強與友好國家的深化互動。（編輯：張淑伶/林克倫）1080701

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