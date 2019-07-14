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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦1/9

總統抵達克國訪問 僑胞揮舞國旗熱情迎接

最新更新：2019/07/14 12:49
總統蔡英文（前左2）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達聖克里斯多福及尼維斯，僑胞到機場迎接蔡總統。中央社記者張新偉攝　108年7月14日
總統蔡英文（前左2）訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達聖克里斯多福及尼維斯，僑胞到機場迎接蔡總統。中央社記者張新偉攝　108年7月14日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯13日電）總統蔡英文結束加勒比海友邦第一站海地的國是訪問，晚間抵達第二站聖克里斯多福及尼維斯展開四天三夜的國是訪問，克國總理哈里斯登機迎接，總統明天造訪尼維斯，這也是中華民國總統第一次訪問尼維斯。

總統「自由民主永續之旅」第二站訪問聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國），總統及訪問團在當地時間晚間10時左右抵達克國RLB國際機場，克國總理哈里斯（Timothy Harris）親自登機迎接，並在機場舉行歡迎儀式，僑胞們到場揮舞著國旗高喊總統好，也有人獻花給總統。

歡迎儀式結束後，總統搭乘專車直接抵達下榻飯店，第二天訪問行程將參觀Timothy Hill兩洋交界景點，並至尼維斯島訪問，這也是現任元首第一次到尼維斯島。尼島副總督萊柏（Hyleeta Liburd）及行政首長兼克國外交部長布蘭特利（Mark Brantley）將迎接蔡總統及訪問團。

接著，蔡總統將出席海岸景觀公園動土典禮，與布蘭特利午宴，下午前往Christena渡輪船難紀念碑獻花、參訪尼維斯歷史博物館及漢米爾頓故居、會晤總理哈里斯、見證兩國簽署技職教育暨職業訓練合作協定，並出席哈里斯晚宴。（編輯：林孟汝）1080714

總統蔡英文訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達聖克里斯多福及尼維斯，僑胞到機場迎接蔡總統，高喊「總統好」。中央社記者張新偉攝　108年7月14日
總統蔡英文訪問加勒比海友邦，13日（當地時間）抵達聖克里斯多福及尼維斯，僑胞到機場迎接蔡總統，高喊「總統好」。中央社記者張新偉攝　108年7月14日
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