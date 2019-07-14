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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦2/9

聖文森總理影片歡迎蔡總統 期待與朋友相見[影]

最新更新：2019/07/14 15:29

（中央社記者侯姿瑩台北14日）總統蔡英文出訪加勒比海友邦，預計16日抵達聖文森訪問。聖文森總理龔薩福特地拍攝影片歡迎蔡總統到訪，並說，「期待與朋友相見」，蔡總統也將是首位在聖國國會演講的中華民國總統。

龔薩福（Ralph Gonsalves）日前在推特發布歡迎蔡總統的影片，並推文表示，很期待蔡總統的到訪。

龔薩福在影片中表示，聖文森全國都很期待蔡總統的到來，他也很期待與朋友相見。他特別提到，蔡總統訪問期間的亮點之一是到國會演講，她將成為首位在聖文森（及格瑞那丁）國會演講、來自中華民國台灣的總統。

影片最後，龔薩福說：「我們是很好的朋友」。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，是任內第7度出訪，也是首度訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦。其中，總統將於16日到17日訪問聖文森。

總統先到海地，接著前往聖克里斯多福及尼維斯，聖文森則是第三站。在聖文森期間，蔡總統將會晤龔薩福，見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。

而當今元首推特外交夯，不僅龔薩福在推特發佈影片歡迎蔡總統，克國總理哈里斯（Timothy Harris）也透過推文歡迎蔡總統到加勒比海地區訪問，蔡總統抵達克國時，他親自到機場接機，並再度於推特發文、附上迎接蔡總統與訪團的照片。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）同樣也透過推特發佈多則有關蔡總統訪問的推文。他說，台灣是海地尋求經濟成長的模範，也強調，台灣與海地須強化外交關係。（編輯：鄭雪文）1080714

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