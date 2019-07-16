總統：克國觀光商機龐大 盼兩國旅遊業合作

總統蔡英文訪問聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國）15日（當地時間）第3天行程，參訪布林史東堡壘國家公園後表示，觀光業是克國重點發展的產業，每年郵輪旅客已超過120萬人次；期待兩國的旅遊業者，持續建立合作的管道，互相交流、發掘商機。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯15日電）總統蔡英文今天表示，觀光業是克國重點發展的產業，每年郵輪旅客已超過120萬人次，這是極為龐大的商機；期待兩國的旅遊業者，持續建立合作的管道，互相交流、發掘商機。

蔡總統訪問聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國）第三天行程，參訪布林史東堡壘國家公園，並以午宴接待克國政要及隨同觀光產業考察團。

總統抵達時，由布林史東堡壘國家公園管理委員會主席兼克國代理總督莫頓(Michael Morton)及克國副總理李察斯（Shawn Richards）迎接，接受當地學童歡迎，並由國家公園總經理韓利(Percival Hanly)導覽下，參觀園區。

午間，總統在布林史東堡壘國家公園宴請克國總理哈里斯(Timothy Harris)等政要及我國觀光產業考察團，步入會場時，現場安排克國傳統藝術的高蹺舞（Moko-Jumbie），席間也有當地樂團樂器的表演。

總統致詞時表示，布林史東堡壘國家公園名列聯合國教科文組織「世界文化遺產」能在這裡跟大家見面，非常難得也是很開心的一件事，觀光業是克國重點發展的產業，每年郵輪旅客已經超過120萬人次，這是極為龐大的商機。

總統說，台灣也有成熟的旅遊產業，所以特別請觀光旅遊業者一起考察，互相交流經驗、發掘商機，為促進觀光的成長與永續發展共同努力。

總統表示，下午考察團即將結束行程，搭機趕回台灣，期待透過考察與交流，兩國的旅遊業者，可以持續建立合作的管道，把加勒比海美麗的風情介紹給更多的台灣人，也歡迎更多客國的朋友有機會到台灣走走。

總統並說，台灣旅居加勒比海地區的僑胞人數雖然不多，但都在各自專業領域有非常耀眼的成就，並且投入社會公益活動例如「光駿營造公司」張溎鱗，在克國經營建築營造事業有成；旅居聖馬丁的彭瑞媛僑務顧問，也服務於加勒比海地區僑界多年，僑界先進經常與當地大使館、技術團攜手合作，是連結兩國經貿往來最好的橋樑。

總統蔡英文（左）訪問聖克里斯多福及尼維斯15日（當地時間）第3天行程，參訪布林史東堡壘國家公園後宴請克國政要，會中布林史東堡壘國家公園管理委員會主席兼克國代理總督莫頓（Michael Morton）（右）致贈總統一幅描繪布林史東堡壘優美景緻的畫作。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

總統並相信台客兩國的友誼可以長長久久，彼此經濟發展與人民福祉都可以持續進步。

布林史東堡壘建於聖啟茨島(St. Kitts)西海岸高800英呎之山頂，為美洲保存最完善的殖民時期軍事堡壘之一，「今日美國」(USA Today）曾於2011年將該堡壘列為全球500必看瑰寶景點前十大。

會中，莫頓致贈總統一幅描繪布林史東堡壘優美景緻的畫作。

午宴結束後，總統在總理哈里斯陪同下，前往克國市中心，參訪該國知名地標－柏克利紀念鐘塔(The Berkeley Memorial)，民眾與學童們夾道列隊歡迎，總統一一與學童們握手致意，學童們用中文「你好，總統好」拉近與蔡總統的距離，現場瀰漫著嘉年華般歡樂氣氛。（編輯：張佑之）1080716