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川普打貿易戰 中國在美投資銳減9成

最新更新：2019/07/23 07:47
美國總統川普對中國採經濟冷戰，導致兩國間不信任感持續升高，使原本穩定注入美國各種產業的中國資金退潮。（中央社檔案照片）
美國總統川普對中國採經濟冷戰，導致兩國間不信任感持續升高，使原本穩定注入美國各種產業的中國資金退潮。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普對中國採經濟冷戰，導致兩國間不信任感持續升高，使原本穩定注入美國各種產業的中國資金退潮。根據統計，自川普上任以來，中國對美投資額已大幅萎縮近9成。

「紐約時報」（New York Times）報導，多年來中美兩國加強交流，中國投資美國的規模與日俱增。從矽谷新創企業、紐約曼哈頓房地產到州政府，中國資金注入美國汽車、科技、能源和農業等產業，並在密西根州、南卡羅來納州、密蘇里州、德州和其他州創造新工作。美國從中央、地方政府到民間企業，都指望從中國經濟起飛分到一些資金。

如今隨著美國政府採取更嚴格監管審查、對中國投資不再那麼友善的氛圍，加上北京縮緊資金流出限制，導致近年投資美國的中國資金普遍驟降，在美國各經濟層面都能感受到，凸顯全球前兩大經濟體正開始脫鉤。

經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）的數據顯示，去年中國在美國外來直接投資（FDI）總額已由2016年巔峰的465億美元，銳減至2018年的54億美元。今年截至4月底初步統計也顯示，中國大陸企業在美投資額僅較去年同期略增至28億美元。

國際貨幣基金（IMF）前中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）表示：「（中國在美國的）FDI減少這麼多，象徵兩國經濟關係惡化程度。美國不信任中國，中國也不信任美國。」

川普上任後和中國打起經濟冷戰，促使趨勢逆轉。他傾向對中國貨品課徵懲罰關稅，且越來越強勢的美國監管當局正嚴厲審查外來投資，尤其針對中國投資人，嚇退兩國企業的合作意願。

另一方面，貿易和併購顧問指出，中國經濟成長減緩，加上北京採取更嚴格的資金管制，也造成中國投資人更難「買美國」。中國除了對美國貨品回敬報復關稅，可能也將投資美國的資金水龍頭關閉，以懲罰川普打壓中國經濟。

國際法律事務所貝克麥肯錫（Baker McKenzie）專長外來投資審查的律師韓特（Rod Hunter）透露：「我無疑曾和投資人對話時，聽到他們對於美國市場是否仍開放表達許多疑慮。對中國投資人而言，他們可能感受到寒蟬效應。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080722

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