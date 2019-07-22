美中貿易戰衝擊 台商對陸投資續減

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部投審會統計，今年1到6月核准對中國大陸投資金額約20.8億美元，較去年同期減少逾5成，顯示美中貿易戰衝擊，影響台商赴陸投資意願。

投審會今天公布6月僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，其中對中國大陸投資金額已連續4個月較去年同月呈現年減，合計1到6月年減51.01%，較1到5月年減率45.99%更為擴大。

投審會分析，台商對大陸投資減少，應為美中貿易戰衝擊，影響台商投資意願。

觀察各業別投資，對大陸投資前5大業別中的批發及零售業、電子零組件製造業、機械設備製造業今年1到6月投資金額皆較去年同期減少，分別年減26.41%、77.33%、10.36%。

陸資來台投資部分，1到6月累計金額4747.2萬美元，較去年同期減少65.48%，主因去年1月核准大陸商富士康工業互聯網公司受讓取得國內鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

僑外投資金額則連續3個月年增，1到6月累計較去年同期增加16.99%，主因今年4、5月核准日商日立公司及澳商澳盛銀行等大案推升；而對外投資金額較去年同期減少26.46%，其中對新南向國家投資金額微幅年減1.71%，僅新加坡大幅成長近20倍，表現較為亮眼。（編輯：黃國倫）1080722