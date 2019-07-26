彭政閔扛中職隊4棒 明星賽27日新莊開打

中華職棒公布明星賽先發名單，中職明星隊開路先鋒由已退休的陳江和擔任，將要退休中信兄弟指標球員彭政閔（圖）則是第4棒。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天舉辦明星對抗賽成軍記者會，公布中職明星隊及中華明星隊先發名單，中職明星隊開路先鋒由已退休的陳江和擔任，將要退休的人氣王15連霸彭政閔，則是第4棒。

明星賽將於27日、28日在新莊棒球場舉行，由中職明星隊交手中華明星隊，兩天各進行一場比賽。今天記者會公布先發棒次，中華明星隊開路先鋒為Lamigo桃猿快腿陳晨威，之後依序為林立、林益全、林泓育、陳俊秀、朱育賢、陳子豪、郭嚴文及王勝偉，先發投手為江辰晏。

中職明星隊則由今年4月才剛退休的陳江和打開路先鋒，擔任二壘手，2、3棒分別為陳鏞基、周思齊，第4棒則是明星賽人氣王15連霸的彭政閔，接著為林智勝、張志豪、林哲瑄、戴培峰、林祖傑，先發投手為潘威倫。

2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會26日在台北舉行，中職會長吳志揚（右3）與選手一同揭曉先發打序。中央社記者張新偉攝 108年7月26日

今天出席記者會的王威晨為中華明星隊一員，將要對上現在已經轉任兄弟教練的陳江和，王威晨笑說：「能跟同隊學長比賽滿有趣的，和哥（陳江和）還叫我不要把球打過去，我也會拚拚看打過去二壘變內野安打。」

全壘打大賽首日進行預賽，取前2名晉級第2天的決賽，本季已累積23支全壘打的朱育賢表示，「會盡全力把每一顆球打出球場外。」這次參賽名單採網路票選，最高票為兄弟的詹子賢，之後依序為朱育賢、蘇智傑、張志豪、林益全、陳子豪、林泓育及陳俊秀。

第2天明星賽前有超級雷射肩賽事，原參賽者陳鏞基昨天比賽中與胡金龍相撞，由王正棠替補參賽，陳鏞基笑說：「本來想說展現一下我的臂力，內野手也可以稱得上雷射肩，滿可惜的。」連2年參加這項賽事的林哲瑄則說：「今年有經驗了一定會比較好，去年好像連靶都沒有丟到。」

第2天的打準大賽則是打者限時100秒內要擊倒15面板子，由王威晨、林立、李宗賢及林祖傑參賽，由於難度較高，之前已經有進行過試打，雖然當天王威晨有活動無法到場，但他說：「我是滿有信心的。」（編輯：吳協昌）1080726