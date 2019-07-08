明星賽人氣王15連霸 彭政閔反悔參加：不想被禁賽

中華職棒8日舉行明星賽名單公布記者會，中信兄弟「恰恰」彭政閔（圖）連續15年獲選職棒明星賽人氣王，將代表明星隊出賽，也是生涯19年最後一次與賽。中央社記者施宗暉攝 108年7月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）2019年中華職棒明星對抗賽公布名單，中信兄弟隊彭政閔完成明星賽人氣王15連霸，彭政閔去年表示不再打明星賽，但礙於禁賽規定，彭政閔直言：「那7場對我和球迷都很重要。」

2019年中職明星賽今天公布名單，中信兄弟隊彭政閔以24萬3432票，完成中職明星賽人氣王15連霸；彭政閔去年表示是最後一次打明星賽，但今年球迷依然熱烈支持，再度成為人氣王。

彭政閔在記者會直言：「首先對所有球迷、球員很抱歉，去年說了最後一次打明星賽，但反悔了」，他解釋，去年底聯盟新增規定，票選入明星賽的球員如果沒有參加，例行賽將被禁賽7場，「今年是我球員生涯最後一年，還有紀錄要推進，對我和我的球迷來說，那7場比賽很重要。」

彭政閔中職生涯19年、完成人氣王15連霸，寫下難得紀錄，他說，今年是最後一次以球員身分參加明星賽，感謝球迷一直以來的支持，也希望球迷可以踴躍進場觀賽，「今年過後，希望球迷可以跟我一起支持、觀賞未來的明星賽。」

中職明星賽今年改變形式，由票選出的中職明星隊與遴選出的明星賽中華隊打2場對抗賽，彭政閔過去也是中華隊常客，彭政閔表示，相信這次比賽會很不同，明星隊的球員也會非常盡力，幫忙中華隊調整到最好。

彭政閔表示，看到中華隊雛形，對於年底的世界12強棒球賽很有信心，「我們的打擊實力近年一直進步，相信只要投手陣容完整，我對他們有信心，可以拿下奧運門票。」（編輯：翁翠萍）1080708

2019年中華職棒明星對抗賽將於27、28日在新莊棒球場舉行，中華隊投手江辰晏（右起）、總教練洪一中、明星隊總教練陳連宏、人氣球星彭政閔，8日在台北出席記者會宣傳造勢。中央社記者施宗暉攝 108年7月8日

明星賽名單公布 彭政閔可望2場都先發

（中央社記者謝靜雯台北8日電）2019年中華職棒明星對抗賽今天公布名單，明星隊票選先發中8人為兄弟隊球員，彭政閔與陳江和是最後一次打明星賽。明星隊總教練陳連宏說，若彭政閔身體狀況許可應該2場都先發。

中華職棒明星對抗賽今天公布名單，明星隊先發球員名單由球迷及專業人士票選產生，明星賽中華隊名單則由年底世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中等教練團遴選決定。

明星隊票選先發球員分別為先發投手潘威倫（統一獅）、中繼投手李振昌（中信兄弟）、後援投手鄭凱文（兄弟）、捕手林泓育（Lamigo桃猿）、一壘手林智勝（兄弟）、二壘手陳江和（兄弟）、三壘手陳鏞基（獅）、游擊手王勝偉（兄弟）、外野手張志豪（兄弟）、詹子賢（兄弟）和朱育賢（桃猿），指定打擊為人氣王彭政閔（兄弟）。

球迷票選明星隊先發球員中兄弟隊占8人、人數最多，但由於鄭凱文、林泓育、王勝偉、詹子賢和朱育賢都被選入明星賽中華隊中，所以改由該守位票選次高票球員遞補先發，分別為陳禹勳、戴培峰、林祖傑、林哲瑄和周思齊。

陳江和今年上半季引退賽後，雖然還有球員身分，但已經不再出賽、轉任教練，彭政閔也將在9月底正式引退，今年明星賽為陳江和、彭政閔最後一次用球員身份參加明星賽。至於李振昌過去雖有美職、日職資歷，但從沒有參加過明星賽，今年也是他的明星賽初體驗。

中職明星賽明星隊總教練為富邦悍將隊總教練陳連宏，他表示，今年是陳江和和彭政閔最後一次打明星賽，如果球員身體狀況許可，應該2場比賽都讓他們先發。

陳連宏表示，第一場比賽彭政閔是票選出的先發指定打擊，所以會以指定打擊身分出賽，但第2場比賽若有出賽，守備位置應該會讓他以中職生涯初登場時的守備位置出賽。彭政閔中職生涯初登場為2001年3月10日，代打上場、接替守一壘。（編輯：張雅淨）1080708