彭政閔2000安出爐史上第2人 恰爸很感動[影]

中職中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔7日比賽回到先發打序，打第7棒、指定打擊，在2局上擊出中外野方向落地安打，順利在新莊球場完成生涯2000安里程碑。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

（中央社記者謝靜雯新北7日電）中華職棒中信兄弟隊彭政閔今天賽前生涯累積1999安，今天與富邦悍將隊交手，2局首打席敲出中外野方向安打，完成個人中職生涯2000安里程碑，「恰爸」也上場獻上祝福，直言「很感動」。

彭政閔先發打第7棒、指定打擊，2局首打席從悍將隊先發投手陳品學手中敲出中外野方向安打。

「恰恰」彭政閔用了生涯19年、1757場出賽、5998打數，完成生涯2000安里程碑，為中職史上第2人，生涯安打數僅次於張泰山的2134支。

彭政閔敲安打跑到一壘後，比賽也暫停， 由「恰爸」上場獻上祝福。恰爸從上半季彭政閔最後2場出賽，以及本週3連戰都有到球場，就為了等這支別具紀念性的安打，看到安打出爐，直言「很開心、也很感動」。（編輯：唐聲揚）1080707

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