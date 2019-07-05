彭政閔回一軍先發打3棒 拚完成兩項中職紀錄

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔傷癒歸隊，今天比賽先發打第3棒，總教練伯納表示，打序安排主因是彭政閔與左投對戰佳。彭政閔有望今天達成生涯2000安，並改寫中職得分紀錄。

中職下半球季今天兩地開打，富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊。兄弟隊彭政閔中職生涯重大紀錄待完成，上半季末因傷下二軍休息調整，今天回到一軍，先發打第3棒、守一壘，有機會今天一口氣達成兩項生涯紀錄。

彭政閔中職生涯目前累積1998支安打，只差2支安打就可以達成生涯2000安、成為中職史上第2人，聯盟紀錄為張泰山生涯2134支安打。彭政閔生涯得分1074分，差2分就可以打破由張泰山保持的聯盟紀錄1075得分。

兄弟隊總教練伯納表示，前陣子觀察彭政閔的打擊練習、隊內練習賽狀況，身體狀況已完全恢復，今天安排他打第3棒，主要原因是悍將隊今天先發投手包林傑為左投，彭政閔生涯對左投打擊率高（3成78）。

兄弟隊投手李振昌、楊志龍目前沒有在一軍登錄名單中，伯納表示，李振昌調整進度比較快，如果沒有意外，下週就有機會回到一軍，楊志龍狀況則比較慢，還需要2至3週的時間。（編輯：張雅淨）1080705