彭政閔完成2000安里程碑 更想挑戰200轟

中職中信兄弟隊彭政閔個人中職生涯的首安、首轟、首得分都是在新莊棒球場出爐，7日2局首打席也在新莊球場敲出中外野方向安打，達成2000安里程碑。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

（中央社記者謝靜雯新北7日電）中信兄弟彭政閔的2000安，球迷、本人和一路支持他的爸爸都等了許久，今天在新莊棒球場完成生涯里程碑、為中職史上第2人，接下來除了得分紀錄，彭政閔更想挑戰200轟。

彭政閔將於下個月滿41歲，今年球季後結束中職球員生涯，本季有許多紀錄待完成，今年上半季末因為腰部不適下二軍，生涯安打數累積停在1998安，下半季7月5日開打，彭政閔開季首戰敲1安，昨天休息、今天與富邦悍將隊比賽，2局從陳品學手中敲出中外野方向安打、達成生涯里程碑。

彭政閔職棒生涯19年，用1757場出賽、5998打數完成生涯2000安里程碑，為中職史上第2人，生涯安打數僅次於張泰山的2134安。彭政閔笑說「鬆了一口氣」，本來以為上半季就可以完成，今天賽前就做好準備，有信心可以完成。

兄弟隊工作人員笑說，彭政閔的生涯2000安、恰爸應該參與了至少1500安， 今天2000安出爐，恰爸拿著2000安紀念板上場獻上祝福，並開心與兄弟隊球員擊掌。

下場後恰爸顯得有點喘、但是難掩開心，從小看著兒子打球， 從上半季最後2場比賽，一直等到今天，終於等到彭政閔的安打，他表示：「很開心、也很感動」；彭政閔也開玩笑說，「我爸可能太開心了，看他跟大家擊掌，感覺好像他打了全壘打」。

彭政閔中職生涯的首安、首轟、首得分都是在新莊棒球場出爐，今天在新莊完成2000安里程碑，但6局從一壘一口氣跑回本壘，經電視輔助判決後出局，沒能同時達成生涯1075得分聯盟紀錄。

彭政閔表示，6局的跑壘是覺得應該有機會可以跑回本壘，感覺起來在本壘是被碰到在後方的手，但電視畫面的角度，覺得先碰到了前方的大腿，所以被判出局，「對手轉傳做得好、贏在細節」。

中職目前為止僅2人達成生涯2000安里程碑，彭政閔直言：「難度在要打得夠久」，也點名只要維持好成績和身體健康，悍將隊林益全有機會成為下一名達成生涯2000安的球員；今年為彭政閔球員生涯最後一年，但他提到，「我設定的目標不會只停留在那支安打」，接下來除了得分紀錄，更想挑戰生涯200轟（目前191轟），並且希望球隊能夠順利拿下總冠軍。（編輯：張銘坤）1080707

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

中職中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔用了生涯19年、1757場出賽、5998打數，7日完成生涯2000安里程碑，為中職史上第2人，生涯安打數僅次於傳奇球星張泰山的2134支。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

中職中信兄弟隊彭政閔（左）7日在新莊球場對戰富邦悍將隊，2局首打席敲出中外野方向安打，完成生涯2000安里程碑，為中職史上第2人，滿場球迷高喊「彭政閔我愛你」，彭政閔也向球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 108年7月7日