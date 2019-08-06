網紅阿翰拍攝搞笑版莒光園地 國防部要求道歉擬提告

（中央社記者王承中台北6日電）有網友製播偽冒莒光園地戲謔影片，藉以吸引點閱率。國防部今天表示，該影片虛構軍中生活情節，有污衊軍人形象之虞，要求當事人公開道歉並將影片下架，否則將提出告訴。

國防部今天發布新聞稿表示，近期YouTube平台「阿翰PO影片」，陸續製播出偽冒「莒光園地」電視教學的戲謔影片，藉以吸引點閱率，國防部嚴正抗議。

國防部指出，該影片以軍中生活為題虛構情節拍攝，與莒光園地製播精神與教育意涵相悖，且有污衊軍人形象之虞，國防部將要求當事人公開澄清、道歉並將影片下架，否則將循法律途徑提出告訴，以維軍譽。

國防部表示，「莒光園地」節目為國軍重要精神教育課程，重點在於建立官兵「恪遵憲法規範、堅定愛國信念、砥礪忠貞志節、落實軍隊國家化」等正確認知，不容以戲謔、不雅舉措，刻意誤導民眾，破壞國軍形象，藉此謀利，也籲請民眾共同抵制刻意污衊行為。（編輯：林孟汝）1080806