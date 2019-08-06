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網紅阿翰偽冒莒光園地影片 國防部：經溝通後不提告

最新更新：2019/08/06 19:31
網紅「阿翰po影片」製播多部影片偽冒「莒光園地」遭國防部抗議，國防部發言人史順文表示，尊重網路創作，但影片已造成民眾、官兵質疑莒光園地尺度拿捏不當，國防部有必要澄清。（圖取自阿翰po影片 YouTube頻道網頁youtube.com）
網紅「阿翰po影片」製播多部影片偽冒「莒光園地」遭國防部抗議，國防部發言人史順文表示，尊重網路創作，但影片已造成民眾、官兵質疑莒光園地尺度拿捏不當，國防部有必要澄清。（圖取自阿翰po影片 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者王承中台北6日電）國防部發言人史順文今天針對網紅偽冒莒光園地影片為疾管署委託製作表示，尊重網路創作，但影片已造成民眾、官兵質疑莒光園地尺度拿捏不當，國防部有必要澄清，雙方經良好溝通後，後續將不會提告。

網紅「阿翰po影片」製播多部影片偽冒「莒光園地」遭國防部抗議，並要求道歉及下架。該網紅其中一支影片為疾管署委託製作，疾管署副署長莊人祥今天為此道歉，並承諾未來宣傳內容會更審慎。

史順文下午告訴中央社記者，國防部尊重網路的創作及年輕人的創意，但莒光園地的目的是教育官兵，強化官兵的愛國意識，有其教育性跟嚴肅性。

史順文說，國防部事先並不知道為疾管署委託製作，但因為該影片造成很多民眾、官兵特別反應，質疑國防部對莒光園的審查及製作尺度拿捏不當，為不讓外界及官兵產生混淆，國防部有必要對外澄清表明立場。

史順文指出，國防部已經跟疾管署、網紅有充分良好的溝通，能夠理解彼此的立場，而網紅也表達製作影片並無惡意，因此國防部後續不會提告。（編輯：林興盟）1080806

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