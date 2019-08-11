阿里山公路車禍 10人送醫其中3人重傷

嘉義縣阿里山公路11日中午左右發生遊覽車和休旅車碰撞車禍，警消趕到現場發現，遊覽車有6名傷者，休旅車有5名傷者，已救出3人送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月11日

（中央社記者葉子綱嘉義縣11日電）嘉義縣阿里山公路今天中午左右發生遊覽車和休旅車疑似對撞車禍，造成10人受傷，其中3人重傷，嘉義縣消防局表示，已將全部傷者送醫，肇事原因由警方調查中。

嘉義縣消防局指出，中午12時22分左右，阿里山鄉台18線（阿里山公路）78公里、十字村附近，發生遊覽車和休旅車疑似對撞的車禍，造成休旅車3男2女、遊覽車1男4女共10人受傷，其中，休旅車3人重傷，其餘輕傷。

警方初步調查，遊覽車下山、休旅車上山，兩車疑似對撞，造成遊覽車左側車頭受損，休旅車右側受損嚴重而整個車頭幾乎全毀；山區雨勢間歇，部分路段起霧，現場維持單線通車。

警方說，休旅車上有5人都受傷，其中3人重傷，遊覽車上18人（司機、導遊及16名大陸西安省旅客）有5人受傷（司機及4名陸客），都已送醫急救，真正肇事原因正在調查中。（編輯：翁翠萍）1080811