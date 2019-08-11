更多編輯台推薦新聞：
14金融機構搶開放銀行頭香 繳費管理開支一鍵完成
產經

14金融機構搶開放銀行頭香 繳費管理開支一鍵完成

拒喝含糖飲料有理 醫：喝多恐增3大疾病風險
生活

拒喝含糖飲料有理 醫：喝多恐增3大疾病風險

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

一週大事》人民幣兌美元破7 目的顧慮影響一次看懂
重點新聞

一週大事》人民幣兌美元破7 目的顧慮影響一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

阿里山公路車禍 10人送醫其中3人重傷

最新更新：2019/08/11 15:32
嘉義縣阿里山公路11日中午左右發生遊覽車和休旅車碰撞車禍，警消趕到現場發現，遊覽車有6名傷者，休旅車有5名傷者，已救出3人送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真　108年8月11日
嘉義縣阿里山公路11日中午左右發生遊覽車和休旅車碰撞車禍，警消趕到現場發現，遊覽車有6名傷者，休旅車有5名傷者，已救出3人送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真　108年8月11日

（中央社記者葉子綱嘉義縣11日電）嘉義縣阿里山公路今天中午左右發生遊覽車和休旅車疑似對撞車禍，造成10人受傷，其中3人重傷，嘉義縣消防局表示，已將全部傷者送醫，肇事原因由警方調查中。

嘉義縣消防局指出，中午12時22分左右，阿里山鄉台18線（阿里山公路）78公里、十字村附近，發生遊覽車和休旅車疑似對撞的車禍，造成休旅車3男2女、遊覽車1男4女共10人受傷，其中，休旅車3人重傷，其餘輕傷。

警方初步調查，遊覽車下山、休旅車上山，兩車疑似對撞，造成遊覽車左側車頭受損，休旅車右側受損嚴重而整個車頭幾乎全毀；山區雨勢間歇，部分路段起霧，現場維持單線通車。

警方說，休旅車上有5人都受傷，其中3人重傷，遊覽車上18人（司機、導遊及16名大陸西安省旅客）有5人受傷（司機及4名陸客），都已送醫急救，真正肇事原因正在調查中。（編輯：翁翠萍）1080811

嘉義縣阿里山鄉台18線78公里、十字村附近，11日中午發生遊覽車和休旅車對撞車禍，當場有11人受傷，車禍原因調查中。（嘉義縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月11日
嘉義縣阿里山鄉台18線78公里、十字村附近，11日中午發生遊覽車和休旅車對撞車禍，當場有11人受傷，車禍原因調查中。（嘉義縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月11日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報