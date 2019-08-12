柯文哲評韓國瑜：能力可以後天訓練 品德很難[影]

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲表示，公元2020年總統選舉這一局，台灣需要一個保持清醒頭腦處理中國問題的人；被問及中國國民黨總統參選人韓國瑜時，他說，「能力可以後天訓練，品德很難」。

柯文哲在年代電視台今天晚間播出的「新聞面對面」專訪中表示，他也曾被中國要求說一些話，但他守住底線，因為台灣仍有自己的主體性；主持人追問，韓國瑜「現在做的是自己嗎」，柯文哲回答，「能力可以後天訓練，品德很難」。

柯文哲說，旺旺一開始也支持他，但他「不是那麼聽話」，有自己的底線，台灣還是要維持主體性，需要一個保持清醒頭腦處理中國問題的人。

柯文哲表示，政治有政治上的現實，韓國瑜與旺旺的關係「這樣不行啦」，很多人會冒出一大堆問號。有些話可以說、有些話不可以說，「媒體可以有立場，但不可以太過分，格調還是要有」，「也不是你叫我講哪一句話，都照你的，我還是有我的想法，台灣還是有主體性」。

影片來源：新聞面對面YouTube頻道

他說，韓國瑜可能是明末清初闖王李自成，也可能是清朝太平天國領袖洪秀全，也可能是漢高祖劉邦，歷史本來就很難預測，而民主政治是說服過程，韓國瑜要說服人民他是劉邦。

至於總統蔡英文處理中國問題方式，柯文哲說，「飲鴆止渴」，對長期發展不好，但有短期效果。他在香港反送中遊行時，如果踹中國一腳，民意調查也會上升，但對長期沒好處。

至於總統選戰，柯文哲表示，還是支持前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘，「小英的話，兩岸關係要怎麼搞下去？沒棋了，到底下一步怎麼辦？」不希望與中國對抗，但也不希望台灣賣給中國。

不過，他說，郭台銘雖是美國、日本與中國都能接受的人，卻都有糾葛，例如在美國有威斯康辛州投資案、在日本有夏普、在中國有80萬到100萬名員工，「該捨要捨」。

柯文哲表示，郭台銘雖是成功企業家，但在政治上真的是素人，並以秦朝宰相呂不韋等人為例，「為什麼被殺就是這樣，有錢久了，他以為說錢可以買通所有人」。（編輯：李亨山/王思捷）1080812