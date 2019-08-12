王金平：與柯文哲及郭台銘有共同抱負[影]

（中央社記者范正祥台北12日電）前立法院長王金平今天晚間參加直播節目談及總統大選時事表示，他與台灣民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都有共同的抱負，希望中道力量呈現出來，消弭化解國內對立。

公民老師黃益中在17直播節目與王金平跨世代對談人生哲學。王金平強調，要替對方著想，尋求圓滿，解決問題不留後遺症，中道讓對立的人都能融合在一起。

黃益中形容王金平是「重磅來賓」，他說，讀過王金平刻劃心路歷程、記錄台灣記憶的著作「橋—走近王金平」，有緣讀了這本書，對王金平留下很好印象。

黃益中說，很多人形容王金平堪稱在政壇上沒有敵人。他指出，王金平擔任立委44年，包括其中有17年還擔任立法院長，面對藍、綠對立，待人處世之道不容易。

王金平則分享人生哲學表示，從政重視謙虛，對人有禮貌，他也強調「中道」。

節目中被問到在立法院多年對於歷任行政院長答詢印象最深者，王金平說，是蔣經國。蔣經國擔任行政院長時在立法院答覆立委質詢態度謙虛、客氣，不高傲。

黃益中提問總統大選時事，王金平表示，「希望中道力量能夠呈現出來」，不是藍、不是綠。藍和綠中間有淺綠、淺藍、中間選民，「這些人都期待有中間力量出來」。

王金平指出，中道力量呈現出來，台灣才有救，各種問題才能得到圓滿處理，社會才能更和諧，國家安全、經濟發展、國際情勢得到緩解，國家邁向新的境界。

王金平表示，他與台灣民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都有共同的抱負，希望中道力量呈現出來，消弭化解國內對立。用中道力量處理國家的事，讓國人團結一致，一起發展經濟，致力各方面建設，人民對此組合有期待，有信賴感。

談及人民希望中道力量能夠呈現出來，王金平進一步指出，這些理念，柯郭王應提出論述出來。未來要有論述出來，如果大家都能接受，論述的好，講到人民心坎，讓人民覺得這樣做是對的，人民對此組合就有期待、有信賴感，支持度就高。

王金平說，柯郭王應提出論述，未來就看這3個人所提出的各種論述。（編輯：林興盟）1080812