柯文哲：落跑的地方首長 都沒好下場

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪表示「落跑」首長都沒好下場，若前行政院長賴清德當完台南市長，就能代表綠營角逐2020；若總統府秘書長陳菊做完任期，高雄未必變藍天。

他表示，若由他角逐2020總統選舉，必須贏過藍綠8個百分點才會贏；若由鴻海創辦人郭台銘參戰，就不需要，理由是郭財力雄厚，因儘管自己勝率最高，仍擋不住國家動員的力量，國民黨是百年老黨、民進黨則是在本土經營30年。

柯文哲接受年代電視台「新聞面對面」主持人謝震武、谷懷萱專訪，暢談總統大選相關議題，內容於晚間8時播出。

柯文哲至今尚未表態是否參選2020，主持人詢問心魔是否為「落跑市長」時，柯文哲說，都沒好下場，從前新北市長朱立倫、陳菊到賴清德，比比皆是。

他說，若陳菊在高雄市將任期做完，未出任總統府秘書長，「搞不好高雄不會輸這麼慘」，而賴清德若在台南市做完任期，未出任行政院長，「總統這次候選人就是他了，沒有什麼好講的」。

他也表示，國民黨被搞到如今的局面，主席吳敦義要負最大責任，「當時用（前新北市長）朱立倫順順的打，朱立倫一定贏的，就不要出怪牌」，強調人活在世界上，只要不把「我」放在第一順位，就不會搞成這樣。

他說，吳敦義「一下子拉韓國瑜、一下子拉郭台銘，其實真正是自己想當」。

被問及若郭台銘不選，他會不會出來選時，柯文哲表示「再講」，並指這已不是要研發原子彈，而是要研發氫彈。

柯文哲表示，「最爛的局面就是，我們就咬緊牙關把台北撐住，做好就好了」，重申自己「能夠不選就最好不要」，因為選上了也是痛苦的開始。

不過，他也稱讚總統蔡英文在國際關係的處理上相當穩定，所以美國才一直給予支持，「只是到最後，她的嘴巴超越了她的實務，這個就是因為民調太低了沒辦法」。

柯文哲在專訪中指出，若蔡總統與韓國瑜一對一，蔡總統會勝出。被問及若他與郭台銘都沒有參戰的話，是否意味著「幫了蔡總統」，因蔡總統至今並未強力批評他。

柯文哲說，「小英不會幹掉我，她旁邊的會幹掉我」。

至於他與國民黨立委王金平、郭台銘合作的傳聞甚囂塵上，柯文哲也不排斥「3個人坐下談一談」，面對主持人詢問「郭柯王」會不會是鐵三角時，柯文哲表示，每個人都有缺點，還是要修改一下，「組合以後，把優點發揮，把缺點壓到最低」。

另外，中國取消中客來台自由行，金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應今天下午拜會劉結一，盼中方對離島能區隔處理，對此，柯文哲認為，「這是實質分裂」。

他說，台灣中央政府對此沒有控制力，每個動作只會讓對方更想「處理你」，是一個危機，重申自己的中心思想就顧及台灣整體利益與人民最大福祉，在香港反送中遊行時若踹中國一腳，民調會上升，但對長期沒有好處。

柯文哲也在專訪中表示，自己都與自由時報創辦人林榮三、旺旺集團董事長蔡衍明聊過，「從不懷疑這2個人愛台灣的心情，但方法不一樣」。（編輯：李亨山）1080812