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傳韓15日請假 韓陣營：不用行政資源行選舉之實

最新更新：2019/10/09 12:12

（中央社記者余祥台北9日電）外傳國民黨總統參選人韓國瑜將在15日中午開始請假，16日起展開全台傾聽之旅。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天說，請假日期一旦確定就會對外公布，該請假時就要請，而不是用行政資源，行選舉之實。

選戰倒數不到百天，外傳韓國瑜將在15日開始請假，避開高雄市議會總質詢，並可能在11月第二週訪美。

對此，何庭歡並未證實請假日期，但她認為該請假就要請，而不是用行政資源，行選舉之實，縣市首長請假，對城市的責任也不會停。

韓陣營幕僚透露，站在幕僚立場當然是希望韓國瑜儘早請假，畢竟選戰的關鍵還是在於勤走基層；韓國瑜請假後將展開全台傾聽之旅，也會由國政顧問團依照各地區不同的特色提出地區性的政策。

至於韓國瑜的訪美行程，熟悉美方的黨內人士說，相關行程和日期應會在國慶連假後較為明朗，不過，韓陣營幕僚也透露，的確還是有不訪美的可能，仍在進行利弊評估。

有媒體報導，韓國瑜將在國慶日發表談話，細數中華民國建國各個階段，凸顯和平可貴，強調兩岸和平發展才是中華民國最大利益，盼國人看清「亡國感」根本是民進黨的選舉操弄。對此，何庭歡表示，選辦還沒有收到文稿內容。

針對前總統馬英九日前與鴻海創辦人郭台銘同台並擁抱，遭到韓粉攻擊，何庭歡說，馬英九一直都強力挺韓國瑜，他們也很感謝馬英九力求藍營內部整合，盼外界勿過度解讀、見縫插針。

韓國瑜昨天出席全國工商界後援會時，稱台灣鎖國將會北韓化，遭批失言。韓國瑜國政發言人黃曼昕今天說，韓國瑜以北韓比喻沒有不對的地方，北韓的生活狀況和經濟條件跟台灣不同，但台灣跟北韓一樣被排除在區域經濟組織之外，總統蔡英文應該給人民一個交代。（編輯：楊凱翔）1081009

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