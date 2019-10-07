傳韓國瑜請假參選 朱立倫：選前應全心投入

（中央社記者王鴻國新北7日電）前新北市長朱立倫今天對國民黨總統參選人韓國瑜是否請假投入選舉一事表示，尊重韓的決定，他過去是休完60多天年度休假；他強調，候選人選前最後期段一定要全心全力投入。

朱立倫今天上午出席「重陽獻好禮-青銀共創銀光生活」記者會接受媒體聯訪指出，這是創新作法，以QR code貼紙來防止長輩走失，讓他們都平安快樂創新作法。

媒體詢及高雄市長韓國瑜可能10月14日請假投入選舉一事表示，請假的說法目前仍僅是傳言，他尊重韓的安排。而他當年參選總統是休完60多天的年度休假。

媒體詢及韓若請假，在時間點上是否太晚的問題，朱立倫表示，不清楚，但一切尊重韓的安排。只是總統候選人到了選舉最後期段，一定是全心全力投入，包括海內外各地選民都期待看到候選人參與選舉活動。

他也對藍營團結問題表示，從前總統馬英九和鴻海創辦人郭台銘一起抱抱是很好，他未來看到郭也想握手或抱抱，也希望未來韓國瑜遇到郭也能有同樣情景出現。

媒體詢及「韓江配」等副手人選傳聞，朱立倫答說「都好」，他尊重韓國瑜明智選擇，而他是助選員，大家都是助選員，都是啦啦隊；至於韓國瑜太太李佳芬昨天到新北跑行程，韓的護衛隊和媒體推擠引發不愉快情形，朱立倫也強調，希望大家多幫候選人多爭取選票、多交朋友及少樹立敵人。

至於是否訪美，朱立倫表示，由韓做決定，但國民黨一直堅持親美立場，韓到美國僑界及各地走走，也能讓美方更了解韓及國民黨的立場。（編輯：張銘坤）1081007