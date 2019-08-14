中華男足備戰世界盃資格賽 教頭盼創造歷史

（中央社記者黃巧雯台北14日電）備戰世界盃亞洲區第2輪資格賽，中華男足月底集訓，中華隊過去5屆世界盃資格賽沒拿到任何積分，教頭蘭卡斯特今天除了期待打造有自己風格的中華隊外，也盼球員能創造歷史。

2022卡達世界盃亞洲區第2輪資格賽共有40支勁旅參賽，分8組取各分組第一以及4支成績較佳的分組第2隊伍，共12隊晉級第3輪。中華隊這次與澳洲、約旦、科威特及尼泊爾同組，首戰將於9月5日在台北田徑場出戰約旦，10日接著再戰尼泊爾。

中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今天出席中華民國足球協會與國立體育大學簽署合作備忘錄記者會時表示，過去5屆世界盃資格賽，中華隊未能拿到任何積分，他認為這次是很好創造歷史的機會，並期待球員能擔負創造歷史的責任，力拚第2輪資格賽能拚進前12強。

蘭卡斯特對中華隊也賦予期待，希望能打造出一支具有自己風格的中華隊。

距離資格賽首戰僅剩3週，蘭卡斯特預計，選出30至35名球員27日先在國訓中心集訓，待9月1日旅外球員報到，再挑選出24人名單，包括陳柏良、陳浩瑋、殷亞吉、王睿等旅外球員將再為中華隊效力。

不過，足協秘書長方靖仁透露，殷亞吉目前大腿後側受傷，需休息4至5週，能否趕上資格賽，恐不太樂觀，而華裔英籍球星周定洋這次是否再批中華隊戰袍，目前足協也正積極聯繫中。（編輯：張雅淨）1080814