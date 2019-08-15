債市現經濟衰退凶兆 美股道瓊指數暴跌800點

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）隨著美國債市浮現經濟衰退訊號，德國與中國數據令人擔憂全球經濟前景，美股道瓊指數今天暴跌800點，創今年最糟單日表現，昨天因美中貿易戰轉圜而生的樂觀氣氛消失殆盡。

全球經濟前景烏雲密布之際，大量資金轉進債市避險。美國10年期公債殖利率隨需求攀升而下滑，一度低於2年期美債殖利率，形成殖利率曲線反轉（又稱倒掛）。10年期美債已與多個短天期券種殖利率交叉，如今經濟衰退凶兆更加明顯，投資人信心大受打擊。

美股一開盤就陷入沉重賣壓，尾盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場崩跌800.49點，跌幅3.05%，收在25479.42點。標準普爾500指數大跌85.72點，跌幅2.93%，收在2840.6點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫242.42點，跌幅3.02%，收在7773.94點。

道瓊指數創去年10月以來最大單日跌點。標普500指數11大類股全面收黑，隨著紐約油價重挫3.3%，能源股跌幅超過4%，表現敬陪末座。

債券殖利率走低恐壓縮銀行業放款獲利，造成銀行股一蹶不振，花旗集團（Citigroup）股價大跌5.3%，摩根大通（JPMorgan Chase）與美國銀行（Bank of America）跌幅也超過4%。

指標科技股表現委靡，蘋果公司（Apple）股價下挫3%，扭轉昨天因美國延後對部分中國貨品加徵10%關稅帶動的漲勢。臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）和微軟（Microsoft）跌幅都超過3%，Google母公司Alphabet股價也下挫2.7%。

費城半導體指數重挫3.16%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅近3.4%。

美股7月下旬創歷史新高後劇烈震盪，標普500指數已從歷史高點拉回逾6%。這段期間，美中貿易戰、聯邦準備理事會（Fed）利率決策走向、全球經濟降溫跡象增多，都導致市場人心浮動，加上美股8月交投清淡，多空交戰下盤勢波動更加劇烈。

美中貿易戰月初再度升溫，貨幣戰隱然成形，導致美股上沖下洗。美國總統川普原本威脅9月起另對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅，昨天以避免影響年底消費旺季買氣為由延至12月15日實施，帶動道瓊指數勁揚372點，但樂觀氣氛馬上被經濟隱憂沖淡。

最新數據顯示，德國第2季經濟負成長0.1%，愈來愈有可能陷入經濟衰退。美中貿易戰衝擊也逐漸顯現在中國經濟數據上。中國7月工業生產成長4.8%，創17年來新低，也遠低於6月的6.3%，北京「穩增長」挑戰更艱鉅。

美國10年與2年期公債殖利率交叉，為2007年以來首見，使得股票投資人對經濟前景更加悲觀，紛紛「錢進」債市避險。30年期美債殖利率今天降至2.038%，盤中一度觸及2.018%，創歷史新低。

瑞士信貸（Credit Suisse）數據顯示，自1978年以來，美國10年與2年期公債殖利率曲線5度反轉，經濟之後都陷入衰退，但反轉與衰退平均間隔22個月。上次這條曲線反轉是在2005年12月，美國經濟於兩年後陷入嚴重衰退。

債市凶兆導致美股暴跌，就連一向在意股市表現的川普也沉不住氣，下午在推特發文以「瘋狂」形容美債殖利率曲線反轉，並責怪聯準會先前升息太快，又太慢才降息，企圖把罪怪到聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）頭上。

但前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）直言，投資人一向把美債殖利率曲線反轉當作經濟衰退前兆，這回可能錯了。

葉倫在福斯財經新聞網（FBN）節目表示，除了市場預期利率走向外，還有其他因素壓低長天期美債殖利率。葉倫雖認為當前美國經濟勁道足以避免陷入衰退，但衰退機率已明顯攀升，「甚至高於令我心安的水準」。（編輯：林治平）1080815