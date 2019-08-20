法國推數位稅 美科技業批破壞稅制不公平

Google、臉書、亞馬遜等美國科技巨擘和科技業團體19日批評法國數位稅不但破壞全球稅賦體制，也傷害多方改革稅制的努力。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）Google、臉書、亞馬遜等美國科技巨擘和科技業團體今天批評法國數位稅不但破壞全球稅賦體制，也傷害多方改革稅制的努力，並譴責這項數位稅的差別待遇作法及溯及既往的規定。

法國參議院7月通過將課徵3%的數位稅，適用於在法國數位營收超過2500萬歐元，以及全球數位營收超過7億5000萬歐元的企業。

華府認為法國數位稅不公平，對大西洋兩岸目前的鋼鋁、汽車、飛機和農業等貿易爭議之外，增添新爭端議題。

美國總統川普揚言報復，對從法國進口葡萄酒下手加徵關稅。Google、蘋果（Apple），臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）今天出席美國貿易代表署針對法國數位稅可能反制措施召開的聽證會。這4家公司一致批評，並稱這項數位稅是「令人不安的前例」。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）表示，法國數位稅每年將創造約5億歐元（約新台幣174億元）稅收，「大部分由美國公司支付」，美國企業將因此付出數百萬美元進行會計制度重整計畫，以確保可以精確評估負債。

大型科技公司警告這會導致成本提高。

臉書全球稅政主管李（Alan Lee）表示：「數位稅這類片面措施不利臉書和數位經濟。」

電腦暨通訊產業協會（Computer and Communications Industry Association, CCIA）執行長舒列奧斯（Matthew Schruers）則在聽證會上表示，法國的數位稅破壞針對數位經濟推出的新稅制。

亞馬遜國際稅政總監希爾茲（Peter Hiltz）表示，法國亞馬遜網路商店上有超過1萬家法國商家，已通知他們10月1日起特定費用將提高3%。

美國開始透過20國集團（G20）論壇推動針對數位電子商務課稅的協議，不過，法國仍執意推出自家的數位稅。

資訊科技業協會（Information Technology Industry Council）的麥克羅斯基（Jennifer McCloskey）表示，這是解決過時稅賦政策的不完美作法。資訊科技業協會支持在經濟合作暨發展組織（OECD）架構下達成的多邊協議。

亞馬遜的希爾茲也贊成這項看法，認為在OECD架構下的國際協議是可以達成的。

法國數位稅只適用於約30家企業，但不適用於諸如媒體公司等網路營運者。

Google貿易政策顧問布蘭布爾（Nicholas Bramble）說，「現在每個產業都數位化」，法國數位稅只適用於「少數網路企業」，只對這個產業的一部分課稅「沒有道理」。

這些科技公司也異口同聲批評法國數位稅溯及過往。根據臉書全球稅政主管李表示，這項數位稅自2019年初開始追溯，這是他們「前所未見」。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1080820