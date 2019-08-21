戴資穎世錦賽開紅盤 直落2輕取印尼小將晉級16強[影]

台灣羽球一姐戴資穎（圖）21日在2019世界羽球錦標賽女單次輪，以直落二擊敗印尼小將，順利晉級16強。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 108年8月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在2019世界羽球錦標賽女單次輪，第2局落後下她連拿8分後來居上，以21比15、21比14輕取印尼小將菲特里亞尼，順利挺進16強。

2019世界羽球錦標賽今年在瑞士的巴塞爾舉行，女單世界排名第2的戴資穎，高居女單大會第2種子，首輪免戰輪空，今天才首度提拍亮相。

戴資穎今天的對手是年僅20歲的菲特里亞尼（Fitriani Fitriani），目前世界排名28名，曾在今年泰國羽球大師賽拿下女單冠軍，也是印尼國家隊成員，不過兩人過去從未過招。

2019世界羽球錦標賽在瑞士巴塞爾舉行，台灣羽球好手戴資穎（圖）21日在女單次輪，以21比15、21比14輕取印尼小將，順利挺進16強。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 108年8月21日

今天開局雙方戰成6比6，戴資穎開始加溫，連拿3分拉開差距，也逐步掌握節奏，比賽中段戴資穎逐步擴大領先優勢，最多以18比11領先、奠定勝基，首局先以21比15輕鬆拿下。

第2局開始，戴資穎拉快進攻節奏，並趁著對手控球不穩，屢屢出界，開局就取得6比3領先。

接下來戴資穎逐漸拉開差距，最多握有11比5領先，不料此時對手展開反撲，也逐漸收復失土，加上戴資穎失誤也開始增加，一度以13比14陷入落後。

所幸戴資穎拿出壓箱寶，靠著連續調動消耗對手體力，也逮到機會進行突擊，讓她一口氣連拿8分成功「關門」，不僅後來居上，也順利淘汰對手晉級。

此役戴資穎全場僅用33分鐘，就以直落2橫掃對手過關，而她下一輪的對手，將是世界排名29的南韓女將金佳恩。（編輯：張芷瑄）1080821