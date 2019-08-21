更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
郭台銘動向各界關注
2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。他的幕僚劉宥彤已表示，如果郭台銘、王金平及柯文哲合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成；劉宥彤也說會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式。
郭台銘動向各界關注
新聞專題
郭台銘動向各界關注1/22

郭台銘柯文哲王金平23日會面 出席八二三紀念活動

最新更新：2019/08/21 23:36
鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（右）23日將在「八二三61週年音樂饗宴」會面。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（右）23日將在「八二三61週年音樂饗宴」會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲將於23日與鴻海創辦人郭台銘會面，台北市副發言人黃瀞瑩表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘共同紀念這個重要日子。

郭台銘辦公室稍早發布聲明，指郭台銘為感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允北市府邀請，將參加「八二三61週年音樂饗宴」，盼響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

這活動將於八二三砲戰紀念公園舉行，根據市長行程，柯文哲將於23日上午9時至10時出席。

黃瀞瑩表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘共同紀念這個重要日子。

王金平辦公室表示，為了緬懷先烈也向當年參與戰役的前輩及榮眷表達敬意，同時在這具有歷史意義的日子，提醒國人同胞戰爭無情及和平無價，不分藍綠全民應共同守護得來不易的和平，王金平確定出席活動。（編輯：李亨山）1080821

延伸閱讀
郭柯王見面有譜 郭辦：兩週內三方有安排談國事柯文哲：郭台銘是否參選有其考量 一切順其自然吳郭會喬不定 王金平郭台銘已再度會面
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報