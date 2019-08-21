郭台銘柯文哲王金平23日會面 出席八二三紀念活動

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（右）23日將在「八二三61週年音樂饗宴」會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲將於23日與鴻海創辦人郭台銘會面，台北市副發言人黃瀞瑩表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘共同紀念這個重要日子。

郭台銘辦公室稍早發布聲明，指郭台銘為感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允北市府邀請，將參加「八二三61週年音樂饗宴」，盼響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

這活動將於八二三砲戰紀念公園舉行，根據市長行程，柯文哲將於23日上午9時至10時出席。

黃瀞瑩表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘共同紀念這個重要日子。

王金平辦公室表示，為了緬懷先烈也向當年參與戰役的前輩及榮眷表達敬意，同時在這具有歷史意義的日子，提醒國人同胞戰爭無情及和平無價，不分藍綠全民應共同守護得來不易的和平，王金平確定出席活動。（編輯：李亨山）1080821