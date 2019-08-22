令和首次夏季甲子園 大阪履正社奪隊史首冠

日本夏季甲子園22日舉行冠軍戰，履正社高校拿下令和首次冠軍，也是隊史首座冠軍。（共同社提供）

（中央社東京22日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天舉行冠軍戰，履正社高校靠著3局上的關鍵3分砲及8局上的連續安打，終場以5比3擊敗星稜高校，拿下令和首次夏季甲子園冠軍，也是隊史首座冠軍。

繼去年大阪桐蔭高校拿下夏季甲子園冠軍，今年是大阪勢力連續兩年奪冠；石川縣星稜高校獲亞軍。

星稜王牌投手、高三的奧川恭伸，名列有日本「高校四大天王」之稱的4名強投之一。（共同社提供）

比賽結束後現場演奏大阪府履正社高校校歌，許多球員忍不住落下眼淚。

履正社今天出戰星稜，兩隊曾在今年春季甲子園首輪賽事碰頭，當時星稜以3比0擊敗履正社。

星稜王牌投手、高三的奧川恭伸，名列有日本「高校四大天王」之稱的4名強投之一，本屆賽事在今天前登板4場比賽，32又1/3局的投球內容演出防禦率0.00的完美好投；今天雖然完投9局但失5分，「零責失」在這場比賽破功。

下午舉行的冠軍戰由履正社先攻，雙方首局都未得分。2局下時，星稜先由4棒打者內山壯真敲出一支安打站上一壘，5棒打者大高正寬成功犧牲觸擊把內山送上二壘得分圈。

隨後上場的6棒打者福本陽生被三振，但7棒打者岡田大響敲出一支二壘安打，讓內山跑回領先的一分，星稜先馳得點以1比0領先。

星稜高校岡田大響敲出一支二壘安打，讓內山跑回領先的一分，星稜先馳得點以1比0領先。（共同社提供）

3局上奧川控球出現不穩，連續投出兩次保送，讓履正社打者攻占一、二壘，履正社4棒打者井上廣大挑中奧川投出的第一球轟出一支3分打點全壘打，助履正社以3比1逆轉領先星稜。

履正社先發投手清水大成表現穩健，雖然2局下被星稜得一分，但接下來持續壓制星稜打者火力，直到7局下星稜進攻時，保送7棒打者岡田大響上到一壘，再讓9棒打者、星稜隊長山瀨慎之助敲出一支帶有一分打點的二壘安打，被追成僅領先一分。

履正社先發投手清水大成表現穩健，雖然2局下被星稜得一分，但接下來持續壓制星稜打者火力。（共同社提供）

星稜隊長山瀨慎之助敲出一支帶有一分打點的二壘安打，被追成僅領先一分。（共同社提供）

星稜3棒打者知田爽汰接著又敲出一支一壘安打，讓二壘上的山瀨衝回本壘拿下追平分，雙方戰成3比3平手。

履正社此時決定換投，由最近表現不錯的高二岩崎峻典上場中繼救援。星稜在這一局攻勢大好，但僅追回兩分扳平比數，未能在攻占滿壘的情況下多得分，留下滿壘殘壘結束這一局。

攻守易位後的8局上，履正社打者靠著連續安打拿下兩分，取得5比3領先，奠定勝利基礎。

雖然奧川守住9局上未再讓履正社得分，且星稜9局下最後反攻機會在一人出局時攻占一、二壘，眼看還有奪勝機會，但知田打擊時敲出內野滾地球，履正社成功演出再見雙殺，最後就以5比3取得隊史上首座夏季甲子園冠軍。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080822