甲子園響起上低音號 鼓舞立命館宇治與京阿尼

（中央社東京13日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行第8天賽事，立命館宇治高校管樂隊吹響「京阿尼」人氣作品「吹響吧！上低音號」主題曲，讓立命館宇治選手在這個半局扳回3分，但最後仍不敵星稜高校。

後攻的京都立命館宇治前5個半局都掛零，對手石川縣星稜高校則在2局上及4局上各得一分，6局上更連下3分，在6局下立命館宇治進攻前，星稜已取得5比0領先。

日本朝日新聞報導，6局下輪到立命館宇治進攻時，三壘方向的觀眾台上響起輕快演奏，曲目是日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱京阿尼）人氣作品「吹響吧！上低音號」主題曲DREAM SOLISTER。

而吹響這首曲目的是立命館宇治的管樂隊。

日本時間7月18日上午10時30分左右，位於京都市伏見區的「京都動畫」工作室遭歹徒闖入縱火，火勢延燒近20小時釀35死。

立命館宇治7月28日拿下地方預賽京都大會冠軍，之後收到地方人士建議，「如果能在甲子園球場演奏京阿尼相關曲目，一定會有所鼓舞。」

當立命館宇治管樂隊吹響京阿尼作品的主題曲時，是代打的宮下力上場打擊，球隊以0比5落後星稜，宮下獲四壞球保送上壘，之後在隊友安打協助下跑回本壘得分。

立命館宇治在這個半局又接連得到2分，追成3比5僅落後2分，加油團在觀眾台上都興奮地站起來。星稜在8局上再得一分，最後以6比3擊敗立命館宇治，前進16強。

宮下賽後說，聽到這麼扣人心弦的加油聲，聽著管樂隊全力演奏，「就覺得自己也必須加油」。

管樂隊隊長、高三的谷千嘉說，希望管樂隊的演奏不管是對球隊還是京阿尼，都能起到鼓舞作用，「如果多少能盡到一分力，我就會很開心」。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）6日開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080813