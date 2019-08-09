台灣留學生崔哲瑋甲子園亮相 敲3安2打點

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）日本夏季甲子園今天進行第4天賽事，習志野高校對戰沖繩尚學高校，台灣留學生崔哲瑋4打數敲出3支安打，包辦2分打點，但沖繩尚學在延長賽以4比5落敗遭淘汰。

崔哲瑋國中就讀新竹巿立成德高級中學國中部，高中留學沖繩尚學，隨校在夏季甲子園沖繩地區預賽勝出，進軍甲子園。沖繩尚學交手習志野，崔哲瑋先發打第5棒，擔任左外野手。

2局下崔哲瑋擊出內野安打；4局下更是在一、三壘有人時，敲出中間方向三壘安打，帶有2分打點，幫助球隊以2比2追平比數，之後再跑回超前分，沖繩尚學反倒以3比2取得領先。

5局上習志野攻下1分追平比數；第6局在沖繩尚學一、二壘有人時，崔哲瑋敲出安打形成滿壘，下一棒奧原海斗再用犧牲打送回超前分。

戰局在9局上出現變化，習志野的山內翔太敲安打後，沖繩尚學游擊手發生失誤，接著角田勇斗再敲出安打，以4比4追平比數。

進入到延長賽10局上，習志野的櫻井亨佑安打後，和田泰征再敲二壘安打，送回關鍵分數，終場習志野就以5比4奪勝。（編輯：李明宗）1080809

2018留學日本沖繩 崔哲瑋如願站上甲子園舞台

（中央社東京9日綜合外電報導）日本琉球新報日前報導，沖繩尚學有兩名台灣留學生，分別是崔哲瑋及張博瀚，兩人都是17歲，他們從小學時就看著電視夢想能站上甲子園舞台。

崔哲瑋及張博瀚兩人從小學就是戰友，也都進入新竹市立成德高中國中部就讀。由於在台灣每年都可以看到夏季甲子園賽事，對他們來說，甲子園是從小時候就很熟悉的賽事。

崔哲瑋說，對夏季甲子園的印象就是「很棒的場所」；張博瀚則說，「大家都拚命打球，很帥」。兩人都有想前進甲子園的熱情，兩人家長也都支持他們前往沖繩尚學留學。

由於台灣的學年是從秋季開始，崔哲瑋及張博瀚國中畢業後，先到沖繩縣念了約半年語言學校學日文，2018年春天進入沖繩尚學就讀。

張博瀚父親友人、沖繩及台灣交流振興會會長平田久雄，很爽快地答應當兩人在日本的保證人；崔哲瑋及張博瀚在學生宿舍也很積極跟人互動，在語言方面已無太大問題。

崔哲瑋在地方預賽的沖繩大會每場比賽，都以中心打者身分先發出場，且場場有安打，打擊率高達3成89，並有5分打點。

崔哲瑋打擊相當積極，投手的第一球就積極揮棒；無法進入出賽20人名單的張博瀚，則是每場比賽都在觀眾席上喊到聲嘶力竭。在球隊贏得預賽冠軍時，兩人都表示非常開心。

確定進軍甲子園後，兩人父母都向他們表達祝賀之意。平田也說，希望他們能在甲子園完成自己的任務，一定要全力以赴；也希望兩人未來透過求學跟打球，成為台灣與沖繩的橋梁。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080809