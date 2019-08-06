夏季甲子園光星高校投打俱佳 9比0完封譽高校

八戶學院光星高校第6棒打者下山昴大（持球棒者）6日在夏季甲子園開幕賽轟出令和時代第一發滿貫砲。（共同社提供）

（中央社東京6日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天舉行開幕戰，青森縣八戶學院光星高校派出兩名強投應戰，加上打線火力兇猛，終場以9比0完封首度闖進甲子園的愛知縣譽高校。

光星高校不只打線強大，投球方面還有後藤丈海（圖）及山田怜卓兩張王牌。（共同社提供）

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。

日本每日體育報導，從戰況激烈的愛知縣地方預賽勝出的譽高校，是隊史首度闖進甲子園（含春季及夏季），今天在開幕戰對上八戶學院光星高校。

後攻的譽高校投手群控球不穩，高三投手杉本恭一首局上就被轟出滿貫砲，他今天主投5局被敲4安失5分，第6局登板的高三投手山口伶生後援4局挨7安丟4分。

不僅投手群壓不住對手，譽高校打線僅敲出零星4支安打，一分未得。

擔任今年開幕式球員宣誓代表的高三捕手、隊長林山侑樹說，代表宣誓是他人生最緊張的時刻，但自己球隊無法打出成果讓今年夏天提前結束，「是我沒發揮領導能力」。

順利拿下首場勝利的八戶學院光星高校，憑藉火力強大打線，全場敲出11安拿下9分，投球方面則是由「前王牌」後藤丈海及王牌投手山田怜卓聯手完封譽高校。

擔任今年開幕式球員宣誓代表的高三捕手、隊長林山侑樹（前）說，代表宣誓是他人生最緊張的時刻。（共同社提供）

光星高校第6棒打者下山昴大（右）在1局上2人出局且隊友攻占滿壘的情況下，轟出令和時代第一發驚人的開幕戰滿貫砲。（共同社提供）

八戶學院光星高校奪勝功臣之一，是第6棒打者下山昴大，他在1局上2人出局且隊友攻占滿壘的情況下，轟出令和時代第一發驚人的開幕戰滿貫砲。

去年在冠軍戰擊敗金足農高校的大阪桐蔭高校，由選手中野波來（前）在開幕式將優勝旗交還給大會。（共同社提供）

下山昴大說，打出瞬間以為是左外野飛球，沒想到因為海風越過全壘打牆，真是太好了。

八戶學院光星高校出賽甲子園，在歷屆首戰已拿下10戰9勝的傑出戰績。

日本體育媒體SPORTS BULL報導，為了替首度闖進甲子園的譽高校加油，超過2000名愛知縣的學生及民眾，特地趕赴甲子園球場觀戰。

率領這支大型加油團的學校，是同為愛知縣的名校東邦高校和愛知縣小牧市的縣立小牧工業高校的兩校行進樂隊，他們成為譽高校的最強加油幫手。

譽高校本身沒有銅管樂隊，在順利闖進夏季甲子園後，便急著商請外校協助，同縣的兩所學校也爽快答應，今天合體為譽高校吹奏加油。

東邦高校今年打進春季甲子園時，校內行進樂隊出國表演無法到場，未出賽的大阪桐蔭高校管樂隊特別友情支援，讓東邦高校相當感謝，「對首度闖進甲子園的譽高校，如果有任何困難，我們也希望能出力」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1080806

光星高校出賽甲子園歷屆第一輪戰績已達10戰9勝。（共同社提供）