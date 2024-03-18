春季甲子園開幕 八戶學院光星突破僵局率先晉級

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天開幕，由32所高校展開激烈賽事。開幕日首場賽事就上演「突破僵局制」，八戶學院光星高校終場以5比3擊敗對手，率先晉級下一輪賽事。

日本放送協會（NHK）報導，第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天上午9時在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕，青森山田高校隊長橋場公祐代表宣誓時說：「我們能做的事，就是不顧一切追逐眼前的白球，然後全力享受棒球。為了成為春季甲子園賽事邁向下一個百年的一步，我們立誓拚盡全力奮戰到底。」

今年春季甲子園適逢創立100年，開幕儀式上各校選手在去年冠軍校山梨學院高校選手率領下依序進場。而在代表能登半島地震災區石川縣的日本航空高校石川及星稜高校的選手們進場時，可以看到觀眾台上響起格外熱烈掌聲。

就在選手們完成列隊後，全場一同為能登半島地震罹難者默哀。

今天開幕戰由八戶學院光星高校（簡稱八戶學院光星）出賽關東第一高校（簡稱關東一）。中日體育報導，八戶學院光星在延長賽以5比3力克關東一，這是東京學校繼2002年以來的開幕戰三連敗。

八戶學院光星與關東一打完正規9局戰成2比2平手，雙方進入採用突破僵局制的第10局，由於兩隊都未能得分，比賽進入11局上半，此時八戶學院光星先利用犧牲打將原分占一、二壘的跑者，向前推進到分占二、三壘，接著4棒打者萩原涼太敲出一支帶有1分打點的適時安打。

八戶學院光星接下來在這半局又再敲出內野安打，並靠著對手傳球失誤及暴投等多添2分，取得5比2領先。關東一在11局下半僅追回1分無力扳回，終場就以3比5輸球。

今天第二場賽事由星稜高校（簡稱星稜）出戰「21世紀名額」的田邊高校（簡稱田邊），雙方從第2局開始你來我往，打完前4局戰成2比2平手後，就一路僵持到8局結束。

9局上半星稜發動攻勢，7棒打者能美誠也敲出安打站上一壘，8棒打者中島幹大再補上一支安打形成一、二壘有跑者。

星稜此時換上代打東汰生，田邊投手先是投出暴投讓星稜跑者往前攻占二、三壘，東汰生接著敲出一支適時安打，助星稜攻下致勝的2分。由於田邊未能在9局下半再添分數，終場就以2比4吞敗。

第3場賽事由近江高校（簡稱近江）對戰熊本國府高校（簡稱熊本國府），雙方打完3局戰成1比1平手後，直到9局結束都無法再得分，進入採用突破僵局制的第10局，這也是開幕日第2場採用突破僵局制才分勝負的比賽。

由於近江在10局上未能得分，並在10局下因為投手暴投，讓熊本國府三壘跑者跑回關鍵獲勝分，終場熊本國府就以2比1力克近江。

不分春季或夏季甲子園，熊本國府今年是隊史首度出賽甲子園，就如願拿下首勝並晉級。

今年大會從今天開幕後包括兩天休息日在內，預計進行13天賽程；如果賽事進行順利的話，預計3月30日爭冠。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130318