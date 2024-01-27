日本春季甲子園32校出爐 石川災區學校與去年冠軍獲選

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本春季甲子園今年3月18日將在甲子園球場開打，主辦單位昨天公布獲選出賽的32校，包括尋求連霸的山梨學院高校及在能登半島地震嚴重受災的日本航空高校石川等。

日本放送協會（NHK）報導，至於專門提供給那些展現克服困難爭取好成績等表現學校的「21世紀名額」，今年獲選的是北海道的別海高校，及和歌山的田邊高校。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）昨天在大阪市舉行選拔委員會，選出32所出賽學校。今年春季甲子園將在3月8日進行分組抽籤，預計3月18日在兵庫縣西宮市甲子園球場開幕，賽程包括兩天休息日總計舉行13天。

在參考2023年秋季地區大會成績等的「一般選拔」部分，總計選出30校，包括去年成功奪下隊史及山梨縣甲子園首冠的山梨學院高校、在今年元旦能登半島地震嚴重受災的日本航空高校石川，及去年秋天明治神宮大會冠軍校星稜高校等。

而在21世紀名額部分，今年較往年減少一校、總共選出兩校，分別是北海道別海高校及和歌山田邊高校。

要獲選為「21世紀名額」必須符合某些條件，例如球隊人數不足或沒有自己的球場、能克服位於強降雪地區等困難因素的高中，或是從事志工活動等對地方有貢獻的學校。

至於不論春季還是夏季，今年將首度出賽甲子園的共有3校，分別是和歌山耐久高校、熊本國府高校及別海高校。田邊高校則是間隔最久再度出賽，距上次出賽已76年。

今年出賽32校名單如下：

一般選拔30校：

北海道：北海高校。

東北地方：青森山田高校、八戶學院光星高校、學校法人石川高校。

關東及東京地方：作新學院高校、山梨學院高校、高崎健康福祉大學高崎高校、常總學院高校、中央學院高校、關東第一高校。

東海地方：豐川高校、宇治山田商業高校、愛知工業大學名電高校。

北信越地方：星稜高校、敦賀氣比高校、日本航空高校石川。

近畿地方：大阪桐蔭高校、京都外大西高校、京都國際高校、耐久高校、報德學園高校、近江高校。

中國地方：廣陵高校、創志學園高校。

四國地方：高知高校、阿南光高校。

九州地方：熊本國府高校、明豐高校、神村學園高校、東海大學附屬福岡高校。

21世紀名額兩校：別海高校、田邊高校。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130127