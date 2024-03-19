2024春季甲子園首轟出爐 打者雙親來自俄羅斯

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行第二天賽事，愛知縣豐川高校（簡稱豐川）選手尼基塔今天敲出本屆賽事第一轟，惜豐川最終4比11敗給德島的阿南光高校。

日本放送協會（NHK）報導，第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）第二天賽事的首場比賽，由睽違32年再度闖進春季甲子園的阿南光高校（簡稱阿南光）對戰豐川。

阿南光先攻，1局上得2分，2局上2出局滿壘情況下，第2棒西村幸勝揮出三壘安打替阿南光灌進3分，取得5比0領先。

豐川7局下終於打破鴨蛋，8局下第3棒尼基塔在1出局1壘有人時敲出右外野方向全壘打、本屆賽事第一轟，助豐川8局下取得2分，且將分差縮小到2分。

不過阿南光在9局上再添6分，豐川9下只追回1分，終場阿南光11比4擊敗豐川，晉級第二輪賽事。

目前就讀豐川高校三年級的尼基塔，雖然敲出本屆賽事首轟，卻無緣幫球隊拿下勝利，賽後受訪難掩失望。

他說：「很高興（能敲出本屆賽事首轟），不過在其他打席未能有貢獻，且球隊最終未能奪勝，這最令我遺憾」。他也期許球技能更上一層樓，並誓言全力以赴，重回夏季甲子園賽事。

「東京體育」報導，雙親皆來自俄羅斯的尼基塔出生於日本愛知縣，從小學一年級開始接觸軟式棒球。他剛進入高中時體重只有66公斤，目前已經增加到86公斤。

他表示靠吃很多米飯，並補充蛋白質與積極重量訓練，「雖然訓練辛苦到曾經嘔吐，不過後來漸漸習慣訓練強度」。

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第二場賽事由大分的明豐高校（簡稱明豐）出戰福井的敦賀氣比高校（簡稱敦賀氣比），兩隊僵持到9局上均未得分，後攻的明豐9局下在2出局，1、2壘有跑者時第4棒石田智能揮出關鍵安打，幫明豐以1比0收下勝利。

今天第3場比賽由群馬的健大高崎高校（簡稱健大高崎）對決福島的學法石川高校（簡稱學法石川），健大高崎終場以4比0贏球。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130319