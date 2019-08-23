戴資穎羽球世錦賽不敵辛度 續陷8強魔咒

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽以21比12、21比23、19比21不敵印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），未能突破8強魔咒，也確定下週無法重返球后寶座。

2019世界羽球錦標賽在瑞士巴塞爾舉行，今天展開各組8強賽程，共有3組台將出賽，包括戴資穎、台灣羽球一哥周天成、台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒，由於免打銅牌戰，只要闖進4強，至少是銅牌起跳。

戴資穎前一戰連2局都在末段技壓韓國女將金佳恩，以兩個24比22，辛苦收下勝利，今天遭遇到世界排名第5的印度名將辛度，兩人過去14度交鋒，戴資穎以10勝4敗占優勢。

儘管戴資穎具對戰優勢，但辛度過去在世錦賽成績亮眼，曾摘下銀牌、銅牌各2面，反觀戴資穎過去在世錦賽4度在8強止步，今天尋求突破8強魔咒。

戴資穎今天開賽狀況極佳，迅速取得5比3領先後，再拉出一波5比0攻勢，甩開對手，期間至少維持5分以上差距，以21比12輕鬆拿下首局。

兩人第2局一路拉鋸，辛度帶著11比9領先進入技術暫停，但戰況繼續陷入膠著，戴資穎在18比20落後時，再度扳平戰局，儘管一連化解對手3個局點，但第2局仍以21比23讓出。

戴資穎決勝局重新調整節奏，以4比1領先，但辛度緊咬不放，並以15比14逆轉超前，兩人隨後數度戰成平手，但戴資穎未能把握機會，最終以19比21吞敗。

由於世界球后、日本名將山口茜今年世錦賽意外在32強賽遭到淘汰，下週積分將繼續維持9萬3930分。

BWF世界排名積分計算方式，主要採計過去52週賽事中，取積分最高的10場比賽。戴資穎本週積分9萬1845分，排名世界第2，世錦賽8強賽止步，獲得積分7200分，扣除去年香港公開賽6420分，下週仍無法超越山口茜，未能奪回球后寶座。

不過，中國選手陳雨菲、日本女將奧原希望同樣有機會競爭球后寶座，需視後續成績而定。（編輯：張芷瑄）1080823