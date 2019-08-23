羽球世錦賽8強止步 戴資穎：已盡力拚

台灣羽球一姐戴資穎23日在世界羽球錦標賽先盛後衰，8強止步。她賽後受訪時指出，今天已盡力拚。（圖取自facebook.com/戴資穎-Tai-Tzu-Ying-164965326883996）

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽先盛後衰，第2局連救3個局點都未能拿下，第3局與對手拉鋸到最後仍吞敗，8強止步。她賽後受訪時指出，今天已盡力拚。

目前排名世界第2的戴資穎今天8強賽遭到淘汰，不但下週無法重返球后寶座，排名還有可能被中國選手陳雨菲、日本女將奧原希望等人超車。

戴資穎今天在世界羽球錦標賽8強賽以21比12、21比23、19比21不敵印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），5度叩關世錦賽8強、爭奪4強門票皆失利。

談到比賽關鍵轉折，戴資穎賽後受訪時說，她在第2、3局出現一些非受迫性失誤，自己應再加強這部分。

戴資穎與辛度在第2局一路拉鋸，戴資穎在18比20落後情況下，扳平比數，一連化解對手3個局點，但仍未能拿下第2局，戴資穎自認，當時沒有想太多，第3局還是要盡力拚。

戴資穎提到，第3局雙方分數同樣相當膠著，「自己也算是盡了力去打」。

去年拿下8座冠軍的戴資穎，今年目前僅2冠在手。談到身體狀況是否不如上季，戴資穎表示，選手難免會有些傷，但她在這次世錦賽，已盡力將自己的狀況調整到最好。

未能突破個人在世錦賽成績、摘下獎牌，戴資穎心情似乎不受影響，她強調，已盡力拚。（編輯：戴光育）1080823