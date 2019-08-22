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戴資穎闖進世錦賽8強追平個人紀錄 恐強碰辛度
首頁 / 運動

周天成挺進世錦賽8強 追平個人最佳成績

最新更新：2019/08/22 23:22

（中央社記者黃巧雯台北22日綜合報導）台灣羽球一哥周天成今天在2019世界羽球錦標賽苦戰3局、65分鐘，以21比13、18比21、21比17驚險擊退新加坡小將駱建佑，挺進8強，追平生涯世錦賽最佳成績。

2019世界羽球錦標賽在瑞士巴塞爾舉行，今天進入第4天賽程，共有4組台將挺進16強，包括台灣一姐戴資穎、台灣一哥周天成、男雙王齊麟與李洋、廖敏竣與蘇敬恒。

周天成曾5度參加世錦賽，最佳戰績為8強，這次在世錦賽首輪苦戰3局才驚險晉級，次輪則直落二橫掃對手，闖進16強，距離追平世錦賽最佳參賽紀錄，只差一步。

周天成今天出戰新加坡小將駱建佑，開賽狀況依舊火熱，迅速以11比4占上風，隨後未讓對手有任何機會，輕鬆以21比13搶下首局。

雙方第2局短暫拉鋸後，駱建佑開始反攻，拉出7比1攻勢超前，周天成及時回神，在最多落後6分情況下，追成18比18平手，可惜仍遭對手連搶3分、以21比18扳回一城。

周天成在決勝局先是以3比6落後，隨後拉出5比0攻勢、後來居上，關鍵時刻再度連下5分，犀利的殺球一度讓對手難以招架，但對手持續反擊，追成2分差，所幸周天成穩住陣腳，以21比17收下勝利。

周天成挺進8強後，將對決泰國選手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）與印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth）之間的勝方，再搶下一勝，就能突破個人在世錦賽參賽紀錄。

世界排名第15的廖敏竣與蘇敬恒今天經歷3局、75分鐘激戰，以2比1扳倒世界排名第8的丹麥組合拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、奧斯陸（Kim Astrup），闖進8強，打破兩人在世錦賽攜手的最佳成績。（編輯：張佑之）1080822

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