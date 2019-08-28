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燃油電動機車共存 林佳龍：不會讓產業斷鏈

最新更新：2019/08/28 18:39

（中央社記者廖禹揚台北28日電）隨著環保意識抬頭，政府力推電動機車，交通部長林佳龍今天表示，應同時協助產業轉型，不會讓產業提早產生斷鏈。

台灣區車輛工業同業公會28日舉辦「產業永續．共好未來－2019機車產業高峰會」，林佳龍致詞表示，台灣機車產業不只有電動機車，傳統燃油機車也具有世界競爭力，發展到6期、7期，其實都是很綠能交通工具。

林佳龍說，交通部與經濟部配合為機車行轉型提供更多元服務，希望透過獎勵、補助等方式給予過渡期更多彈性，也藉此時機廣設更友善的充電環境。

林佳龍強調，台灣機車產業不是天上掉下來，交通部不只是管制單位，也要興利，為產業營造更好的發展環境，讓台灣機車產業組織國家隊打世界盃、而非單打獨鬥。

擔任台灣區車輛工業同業公會機車製造委員會主委的光陽工業執行長柯俊斌指出，全球市場中，大概僅有1%是電動車，其他99%都是燃油車，廠商要立足台灣、放眼全世界，就不可能只坐電動車，呼籲產官學界要讓「油電共存」。

經濟部次長林全能表示，經濟部會致力建構燃油與電動機車並行發展的環境，建立公平環境，讓消費者選擇判斷。針對產業轉型的部分，政府已邀集各大車廠規劃課程，協助傳統機車行學習最新知識與技術，協助升級轉型。（編輯：郭萍英）1080828

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