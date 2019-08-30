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貿易戰緩和美股大漲 台股盤中漲百點進逼10600點

最新更新：2019/08/30 11:24
台股30日開高走高，盤中不但突破10500點，更有逼近10600點的氣勢，法人認為，美中貿易戰仍左右盤勢。（中央社檔案照片）
台股30日開高走高，盤中不但突破10500點，更有逼近10600點的氣勢，法人認為，美中貿易戰仍左右盤勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北30日電）受惠中國對美中貿易戰釋出緩和氣氛，美股道瓊工業指數大漲326.15點，台股今天開高走高，盤中不但突破10500點，更有逼近10600點的氣勢，法人認為，美中貿易戰仍左右盤勢。

上午10時32分，加權指數來到10571.57點，大漲109.14點，成交值新台幣728.78億元。8大類股全面上漲，機電、造紙、塑化、泥窯類股走勢相對較強。

3大權值指標股晶圓代工龍頭台積電盤中來到257元，上漲1.18%。股王大立光來到3935元，上漲2.34%。鴻海來到73.4元，上漲2.08%。

Touch Taiwan智慧顯示展題材發酵，面板大廠友達光電在美國掛牌的美國存託憑證（ADR）以2.47美元作收，上漲0.11美元，漲幅4.66%。帶動友達今天開盤後一路走高，盤中來到8.29元，大漲5.87%，群創光電來到7.03元，上漲3.84%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期美中貿易戰仍是左右台股關鍵，在美中氣氛緩和情況下，台股今天再度走高，盤中已補週一大跌的缺口，若9月美中貿易談判順利，美股可望再漲，帶動台股走高。

簡伯儀指出，美股短線走勢除觀察美中貿易戰，也需留意美國聯準會降息、美長短期公債殖利率是否倒掛等因素。台股與美股連動，本身有題材的股票也會上漲，例如5G題材持續增溫，相關族群股票大漲小回，智慧顯示展帶動面板股走揚。（編輯：蘇志宗）1080830

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