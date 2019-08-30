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台積電5奈米大單明年到手 外資重申優於大盤

最新更新：2019/08/30 09:32
亞系外資預期，晶圓代工廠台積電今年第4季20奈米以下產能將被訂光，明年5奈米將搶下蘋果與華為大單，2020年營收估成長12%。（中央社檔案照片）
亞系外資預期，晶圓代工廠台積電今年第4季20奈米以下產能將被訂光，明年5奈米將搶下蘋果與華為大單，2020年營收估成長12%。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北30日電）亞系外資預期，晶圓代工廠台積電今年第4季20奈米以下產能將被訂光，明年5奈米將搶下蘋果與華為大單，預期2020年營收將成長12%，重申優於大盤評等和目標價310元。

台積電今天股價開高2.5元，盤中高點上看257元、漲幅約1.2%，開盤10分鐘成交量近4000張。

亞系外資在最新出爐的研究報告中，樂觀看待台積電今年第4季及明年成長，推估台積電今年第4季20奈米、16奈米、12奈米、10奈米、7奈米製程產能將全部被客戶預訂，單季營收將季增2%、年增1%，需求來自高效能運算和智慧型手機應用處理器。

在7奈米方面，亞系外資認為今年第4季台積電將為聯發科、高通製造5G智慧型手機的應用處理器；至於5奈米方面，外資看好明年第2季蘋果新款iPhone和華為高階5G手機的應用處理器都將交給台積電生產，預期2020年台積電營收將成長12%，毛利率將從2019年的45.2%提升到48.7%，產能利用率將從今年的79%增加到87%。

針對格芯日前控告台積電侵害技術專利一事，亞系外資表示，台積電擁有約3.7萬項美國專利，遠高於格芯的1.7萬項專利，在訴訟攻防上台積電較有利，雙方可望透過協商解決，故重申台積電「優於大盤」投資評等及目標價310元。（編輯：黃國倫）1080830

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