製造業景氣連9月亮藍燈 下半年可望好轉

（中央社記者吳柏緯台北30日電）台經院今天公布7月製造業景氣燈號，續亮代表景氣衰退的藍燈。台經院分析，受惠訂單轉移效應發酵與消費性電子產品進入銷售旺季，下半年製造業景氣狀況可望較上半年好轉。

觀察7月的景氣信號中各主要組成項目觀察，有3個項目分數增加、2項減少。台經院表示，經過加權試算後，7月信號值較6月時減少0.31分，為9.39分，僅高於5月的9.18，是今年次低的分數。燈號連續9個月落於代表景氣衰退的藍燈。

台經院進一步分析，以售價面減少0.53分幅度較大、原物料投入面減少0.12分，需求面與成本面分別增加0.20分與0.10分，經營環境面則微幅增加0.04分，

台灣經濟研究院景氣預測中心助理研究員方俊德說明，受到美國、中國及歐元區第2季經濟成長同步下滑，加上美中貿易爭端未解，廠商保守觀望，使得主要國家製造業採購經理人（PMI）數據依舊疲弱，凸顯需求低迷與貿易戰的不確定性，拖累全球景氣能見度。

若從細部產業情況來看，7月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈，方俊德分析，儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，但受惠於內需市場熱絡，加上進入暑假飲料旺季，有利於帶動市場需求，且受到紙漿與廢紙價格下滑影響紙品價格走勢，有助於印刷成本支出降低。

7月的化學材料業景氣則續維持衰退的藍燈，方俊德指出，國際油價續居低檔，加上美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，連帶使得化學品外銷訂單與化學原材料生產指數表現維持負成長，拖累需求面與售價面指標。

雖然製造業景氣連續9個月亮起藍燈，但是台經院對於第4季製造業景氣仍持樂觀態度。方俊德解釋，國內受惠企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩，接下來隨著廠商庫存調整逐漸完成、進入電子零組件產業的旺季，而且外需狀況也有逐漸回穩的跡象。

此外，受惠於半導體大廠持續精進製程、科技大廠加碼投資台灣、台商回流爆發等因素影響，國內的投資動能持續轉強，不僅支撐下半年景氣，對於提振製造業景氣亦有所幫助。（編輯：張均懋）1080830