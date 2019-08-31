伊拉克籍凶嫌勒斃岳父母出逃 刑事局跨國營救幼子返台

涉殺岳父母的伊拉克籍男子阿里（圖）在台犯案後逃往日本。刑事局3日表示，已通知日警向國際刑警組織發布「紅色通報」。（士林地檢署提供）中央社

（中央社記者劉建邦台北31日電）今年5月間的士林雙屍案，凶嫌伊拉克籍男子阿里Ali Hammad Jumaah勒斃岳父母後攜幼子離境。刑事局今天指出，凶嫌在伊拉克被逮，已陪同家屬前往當地帶小孩返台，預計晚間抵達台。

刑事警察局國際科長甘炎民指出，凶嫌案發後逃離台灣，先搭機潛逃日本，再轉至伊拉克躲藏。透過澳洲聯邦警察引介伊拉克庫德自治區國際刑警，雙方取得聯繫後，隨即提供台灣檢警發布通緝令與資料給當地司法機構，順利發出逮捕令。

甘炎民說，伊拉克庫德自治區國際刑警7月17日在艾比爾（Erbil）國際機場逮捕凶嫌到案，但發現凶嫌幼子已被帶往伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）。

國際科獲報後，啟動專案小組與當地警方洽談，雙方達成共識後，8月27日派員警陪同凶嫌妻子赴庫德自治區與幼子會面，並順利營救凶嫌幼子返台，預計今晚抵達桃園機場。

至於伊籍凶嫌是否可引渡回台，刑事局指出，透過伊拉克庫德治自區國際刑警規劃，已完成確認相關逮捕文件及訪視凶嫌等過程，並提出引渡請求。但對方告知，全案已進入司法程序，會引渡凶嫌至伊拉克巴格達受審，也會轉達台灣警方提供文件，並建議台灣檢警後續可向伊拉克法院提出引渡請求。

刑事局指出，士林雙屍案發生至今近4個月，專案小組成員積極追緝並營救小孩，過程中也透過雙邊視訊與伊國警方溝通，才順利完成艱鉅跨國營救任務。

這起兇殺案發生在今年5月1日，警消上午8時多獲報，士林區下樹林街民宅一對年約7旬夫妻分別陳屍在1樓浴室、2樓房間。經查死者的外籍女婿Ali Hammad Jumaah與妻子有家暴糾紛，疑因小孩監護權，涉嫌在4月30日凌晨勒斃岳父母，當天上午隨即帶著兒子搭機前往日本。

士林地檢署針對Ali Hammad Jumaah發出拘票，也通報移民署實施境管，並發布通緝，時效至民國145年10月30日。隨後凶嫌自稱在伊拉克首都巴格達，還讓兒子出現在視訊畫面，讓妻子確認兒子平安。（編輯：孫承武）1080831