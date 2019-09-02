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日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

最新更新：2019/09/02 21:18
根據台電官網，太陽能2日上午一度貢獻超過200萬瓩電力，發電能力超過核二或核三廠的2部機組。（示意圖／中央社檔案照片）
根據台電官網，太陽能2日上午一度貢獻超過200萬瓩電力，發電能力超過核二或核三廠的2部機組。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）全台天氣炎熱，日照充足，也帶動綠能發威。根據台電官網，太陽能今天上午一度貢獻超過200萬瓩電力，發電能力超過核二或核三廠的2部機組。

全台今天晴朗悶熱，日照充足，台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，屋頂型太陽光板裝置容量已約達3GW，加上中南部地區晴朗無雲，好天氣也提升太陽能發電量。

他說，太陽光電在今天上午11時40分時達到203.6萬瓩，占供電達5.8%，超過核二廠2部機組、核三廠2部機組。隨著再生能源、太陽能光電的裝置容量提升，綠能發電量也將隨之增加。

財經網紅胡采蘋在臉書貼文指出，今天中午全台太陽能總發電量突破2GW，是台灣有史上首次發出2GW的太陽能電。不過，台電沒辦法證實，但鄭有財表示，若以太陽光板轉換效率0.7計算，達到2GW是可預期的。

根據政府規劃，太陽光電在2025年裝置容量將達20GW，其中，屋頂型占3GW。經濟部日前指出，屋頂型太陽光電裝設步調快，屋頂型已達2.8GW，大概今、明年就會提前達標目標。（編輯：林孟汝）1080902

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