Google資料中心將落腳台南 黃偉哲憂綠能不足

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市長黃偉哲今天公布Google將在台南興建資料中心，預定年底動工。但他也擔憂Google必須採購綠電，台南漁電共生案卻卡在農委會，希望中央儘快審查。

台鹽綠能和亞邦科技集團今天在台南市東區香格里拉飯店簽訂漁電共生嘉城循環經濟計畫，黃偉哲也出席簽約儀式，同時公布Google將在台南科技工業園區購地興建資料中心的消息。

黃偉哲表示，Google將在台南科技工業園區新建資料中心，經濟部也已審核通過Google的購地案，預定年底動工。Google是全球的指標性企業，對環境有深刻的責任感，在選址上也有嚴格要求，感謝Google選擇台南，也代表台南在環境保護與綠能發展的長期努力，已初步得到國際認同。

黃偉哲表示，Google的案子，從前市長賴清德就開始談，如今開花結果，在這個過程中，台南市政府相當低調，主要是和Google之間有保密協定，且避免土地炒作及其他縣市的競爭。

不過，Google必須採購綠電，南科台積電3奈米廠、5奈米廠也必須使用綠電，黃偉哲表示，有需求就要有供給，目前綠電可說是供不應求。

他說，綠能是台灣國家發展的目標，過去可能有少數人認為會影響生態，太陽能板報廢後的處理也有問題，但台鹽和亞邦的簽約，克服太陽能板回收的技術問題，如果還有人杯葛，實在是不曉得目的在哪裡，背後是不是刻意想要哄抬綠電的價格。

黃偉哲表示，台南發展漁電共生案仍卡在農委會，遲遲未能審核通過，他不知道杯葛的人背後動機到底是什麼，希望中央盡快審查，「不要讓Google跑掉」。

農委會漁業署主秘繆自昌也在簽約現場，他說，台南市政府送出的相關審查資料有缺漏，已退回給地方，只要資料補齊，就馬上開會審查。

台南市政府配合經濟部工業局招商需要，辦理台南科技工業區細部計畫變更，去年10月送件，今年1月發布實施，2個月內完成行政審查作業。在南市府協調下，台電及台水會一同協助使水電供應無虞，後續將對Google消防、建廠等行政作業全力協助。(編輯:孫承武) 1080911