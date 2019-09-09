全台首張綠能售電業執照發出 電業自由化新一步

（中央社記者廖禹揚台北9日電）經濟部發出全台首張再生能源售電業執照，官員表示，再生能源售電業者以盤商角色整合買賣方需求，可望降低市場交易成本；經濟部也正研擬修法，開放售電業者統一申請再生憑證。

公民電廠平台陽光伏特家今天發出新聞稿表示，已通過經濟部能源局審查，今天獲發再生能源售電業執照，成為全台第一家綠能電力公司，不僅是陽光伏特家發展新事業的里程碑，也代表台灣朝電業自由化邁出新的一步。

經濟部能源局官員表示，透過再生能源售電業者，可以整合買賣雙方需求，例如用戶需要較多再生能源時，不必一家家找發電業者談，可以透過售電業者一次處理，在多對一或一對多的交易型態下有助降低交易成本。

官員說，各國對售電業管制大多寬鬆，先前電業法修法先開放再生能源售電業，主要是因為台灣電網、市場小，售電業市場無法預期，希望從發電占比較小的再生能源開始逐步觀察國內市場是否需要「售電業者」這樣的新產業。

官員透露，目前仍有3、4家業者正在申請再生能源售電業執照。

標準檢驗局對此抱樂觀態度，負責再生能源憑證相關業務的組長黃志文表示，目前也正研擬修改自願性再生能源憑證實施辦法，將原本限定由發電業者自行申請憑證的規定開放為可由售電業者統一申請。

「每個案場我們還是會照查，但由售電業者統一管理、申請，也可以節省行政成本」，黃志文認為，由售電業者負責統一管理多個發電業者案場，也可以讓整體追蹤體系更完整。（編輯：林孟汝）1080909